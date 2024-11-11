بقرار من حمدان بن محمد.. موزه المرّي مديراً تنفيذياً لقطاع الشؤون التنفيذية بهيئة الطرق والمواصلات في دبي

المكتب الإعلامي لحكومة دبي- 11 نوفمبر 2024: أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم 90 لسنة 2024 بتعيين موزه سعيد المرّي، مُديراً تنفيذياً لقطاع الشؤون التنفيذية بهيئة الطرق والمواصلات في دبي.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.