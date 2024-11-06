تعزيز القدرات الدفاعية السيبرانية لـ 25 مؤسسة وطنية

أعلن مجلس الأمن السيبراني، و«Immersive Labs»، المتخصصة في مجال تثبيت تطوير المرونة السيبرانية التي تركز على الأفراد، عن إتمام تدريب الأمن السيبراني لعدد من المؤسسات الوطنية ضد التهديدات المحتملة الموجهة للمنشآت الحيوية.

وشارك في التدريب ممثلون عن 25 مؤسسة وطنية، تغطي مجموعة واسعة من القطاعات، شملت «الخدمات المالية والاتصالات والرعاية الصحية والقطاع الحكومي».

وقاد التمرين خبراء عالميون في إدارة الأزمات السيبرانية، بمشاركة رئيس مجلس الأمن السيبراني، الدكتور محمد الكويتي، ليقدموا بذلك فرقاً تنفيذية وتقنية، وتجربة تعلم عملية إلى جانب أفضل الممارسات لبناء المرونة في مواجهة التهديدات.