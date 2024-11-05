محمد بن راشد يشهد تخريج الدفعة الأولى من «قيادات نافس»

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج «قيادات نافس»، الذي نظمه مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بالتعاون مع برنامج قيادات حكومة الإمارات ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، التي تنعقد في العاصمة أبوظبي.

حضر حفل التخريج سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وأكمل المشاركون في الدورة الأولى من البرنامج - الذي أطلقه مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بالتعاون مع برنامج قيادات حكومة الإمارات ووزارة الموارد البشرية والتوطين العام الماضي - 170 ساعة تدريبية، شملت ورش عمل تفاعلية حضورية وافتراضية، بالإضافة إلى زيارات ميدانية داخل الدولة وخارجها، تضمنت لقاءات مباشرة مع قياديين ومتخصصين.

ويتيح برنامج «قيادات نافس» للمشاركين التفاعل مع قادة وخبراء في مختلف الصناعات، والاستفادة من تجاربهم ومعرفتهم، بهدف تعزيز الروح الابتكارية والإبداعية لدى المشاركين، وتمكينهم من تطبيق المفاهيم والنظريات الحديثة في مكان العمل.

وكان من أبرز الزيارات الميدانية، الرحلة التعليمية إلى سنغافورة للتعرف إلى التجربة السنغافورية ونموذجها المتطور في قيادة الأعمال، وتم خلال الرحلة زيارة جامعة سنغافورة الوطنية التي تعد من أفضل ثماني جامعات على مستوى العالم، والأولى على مستوى قارة آسيا.

وأكد أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، غنام بطي المزروعي، أن البرنامج هو نتاج الرؤية الحكيمة لقيادة الدولة الرشيدة، والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.

وأشاد المزروعي بالتعاون الوثيق مع وزارة شؤون مجلس الوزراء ووزارة الموارد البشرية والتوطين في تصميم وتنفيذ البرنامج، مشيراً إلى أن البرنامج يأتي في إطار جهود حكومة دولة الإمارات لإعداد وتدريب وتأهيل جيل من الكفاءات الوطنية الإماراتية القادرة على قيادة وتطوير القطاع الخاص، الذي يعد شريكاً أساسياً في عملية التنمية والتطوير التي تشهدها الدولة لتعزيز تنافسيتها، وحضورها العالمي، كما عبّر عن فخره بالمتدربين.

وأضاف: «نفخر اليوم بتخريج الدفعة الأولى من المتميزين في القطاعين الخاص والمصرفي، الذين تم اختيارهم بعد اجتيازهم شروط ومعايير واختبارات دقيقة، بإشراف جهات تدريبية معتمدة».

من جهته، أكد مدير برنامج قيادات حكومة الإمارات، خالد شرف، أن تخريج الدفعة الأولى لبرنامج قيادات نافس، يمثل محطة مهمة في جهود حكومة دولة الإمارات لبناء القدرات، وتمكين المواهب الوطنية من المهارات والأدوات الكفيلة بتعزيز مشاركتهم في ترسيخ منظومة الاقتصاد المستقبلي.

وقال إن برنامج قيادات نافس يمثل حاضنة للمواهب والكفاءات الوطنية، وبيئة محفزة للتطور المستدام، وداعماً مهماً للجهود الوطنية لتحقيق رؤى القيادة الرشيدة، وتجسيد مستهدفات «نحن الإمارات 2031»، بتنمية كفاءات وطنية تنافسية تقود الإنتاجية الاقتصادية، وتسهم في جعل دولة الإمارات المركز العالمي للاقتصاد الجديد.

غنام المزروعي:

. البرنامج يأتي في إطار جهود حكومة الإمارات لإعداد وتأهيل جيل من الكفاءات الوطنية.

خالد شرف:

. تخريج «قيادات نافس» محطة مهمة في بناء القدرات وتمكين المواهب.