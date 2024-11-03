سعود بن صقر القاسمي يرفع العلم في كورنيش القواسم برأس الخيمة

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن يوم العلم مناسبة تعكس اعتزازنا وفخرنا بوحدتنا الوطنية الراسخة، وهويتنا الإماراتية المتأصلة، تحت راية العز والفخر التي ستظل عالية خفّاقة في سماء المجد بسواعد أبنائها الأوفياء، وتضحيات شبابها المخلصين، تحمل معها طموحات شعب الإمارات وتطلعاته نحو المستقبل المشرق من التقدم والازدهار والإنجازات الاستثنائية.

جاء ذلك خلال رفع سموه علم الإمارات على "سارية العلم" في كورنيش القواسم برأس الخيمة، بمناسبة احتفالات الإمارة بيوم العلم، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، بحضور رؤساء ومدراء الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية في رأس الخيمة، ووسط مشاركة مجتمعية من أبناء الإمارة والمقيمين.

وقال سموه بهذه المناسبة: "تواصل دولتنا مسيرتها الوطنية الرائدة على النهج القويم الذي رسمه وخطه لنا الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المغفور لهم الآباء المؤسسون، الذين أرسوا دعائم الوطن خلف راية العز والمجد رمز وحدتنا وقوتنا، ومصدر فخرنا واعتزازنا، وسنبقى رافعين لراية الوطن، ومتمسكين بإرث الآباء الخالدين".

وأضاف صاحب السمو حاكم رأس الخيمة: "أرست دولتنا نموذجاً عالمياً يحتذى به في التقدم والازدهار والتنمية، وسطرت الإنجازات التي يحق لنا كأبناء لهذا الوطن العظيم أن نباهي بها العالم، واليوم ونحن نحتفي بعلم دولتنا ورمز اتحادنا نعبر عن ولائنا للوطن والقيادة ونجدد العهد على المضي قدماً نحو مستقبل أكثر رفعة وتقدماً نصنعه بطاقات شبابنا الواعد وبجهود أبنائنا المخلصين، لتبقى راية دولتنا حاضرة في كل محفل تعكس هويتنا وثوابتنا الوطنية الراسخة، وتجسد وحدتنا وقيمنا الإنسانية، وتعزز مكانة دولتنا كمنارة للتسامح والتعايش والسلام ونموذج عالمي للتقدم والازدهار".

وبهذه المناسبة الوطنية، رفع صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها، داعياً المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار.