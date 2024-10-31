ضباب وأمطار خلال العطلة الأسبوعية

أفاد المركز الوطني للأرصاد، أنه من المتوقع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، على بعض مناطق الدولة ، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية وسقوط الأمطار.

وأوضح بالنسبة لطقس يوم الجمعة، فسيكون رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية – صحو إلى غائم جزئياً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وطقس يوم السبت رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية – صحو إلى غائم جزئياً وتظهر السحب قد تكون ركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويتشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباح يوم الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية – والطقس صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

كما يتشكل الإثنين الضباب أو الضباب الخفيف يوم الاثنين صباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية – صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.