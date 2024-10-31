دراجات

طالب مواطنون في بعض إمارات الدولة المسؤولين المعنيين بتخصيص أماكن مسيجة لمحال تأجير الدراجات النارية لممارسة نشاطها، ويتم تأجير الدراجات بداخلها تحت رقابة العاملين، مشيرين إلى أن هذه الدراجات تشكل خطورة كبيرة، وتسببت في حوادث في الفترة الماضية، نتيجة قيادتها من قبل شباب أقل من السن القانونية، بعد استئجارها عن طريق شخص بالغ، ونقلها إلى أي مكان يرغب المؤجر في ممارسة هوايته فيه، دون الالتزام بإجراءات السلامة.

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شكا سكان منطقة «داماك هيلز 2» بمنطقة «اليفرة 3» في دبي إزعاجاً شديداً، يسببه لهم قيام عمال بقرع أبواب الوحدات السكنية بشكل يومي، لتقديم خدمات منوعة، فضلاً عن وضع «الكروت» الدعائية للشركات على الأبواب، مستغربين دخولهم، على الرغم من وجود رجال أمن على البوابات.

ثناء

أثنى سكان في شعبية الرفادة بمنطقة المدام في الشارقة على سرعة استجابة شركة «بيئة» لجمع مخلفات البناء وبقايا الأشجار والحيوانات النافقة والأتربة المتجمعة حول المساكن، والمحافظة على نظافة البيئة، فضلاً عن التعامل الراقي من قبل المسؤولين والمشرفين الموجودين بشكل يومي.

البطحاء

اقترح سكان في مدينة العين على المسؤولين في البلدية إعادة إحياء منتزه البطحاء الشتوي، الذي كان يقام بشكل سنوي، وتوقف خلال العامين الماضيين، مشيرين إلى دوره الحيوي كمنتزه عائلي شتوي، لما يحويه من فعاليات ومرافق ترفيهية وثقافية.