أحمد بن محمد يترأس اجتماع مجلس دبي للإعلام

ترأس سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، اليوم، اجتماع مجلس دبي للإعلام، حيث استعرض ما تم إنجازه من مشاريع لتطوير أداء مؤسسة "دبي للإعلام"، كما ناقش سموه الاستعدادات لحملة زايد وراشد الوطنية وما تتضمنه من فعاليات على امتداد شهر كامل.

وشهد سموه توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس وهيئة دبي للطيران المدني للتعاون في مجال التصوير للأغراض الإعلامية باستخدام "الدرونز" ضمن مبادرة "دبي من السماء".

وقال سموه عبر منصة "إكس": " ترأست اليوم اجتماع مجلس دبي للإعلام، حيث استعرضنا ما تم إنجازه من مشاريع لتطوير أداء مؤسسة "دبي للإعلام"، كما ناقشنا الاستعدادات لحملة "زايد وراشد" الوطنية وما تتضمنه من فعاليات على امتداد شهر كامل. كما ناقشنا خلال الاجتماع مستجدات برنامج التبادل المعرفي الإعلامي حيث اختتم فريق المجلس زيارة شملت 22 مؤسسة إعلامية يابانية لبحث التعاون في مجال الإنتاج الإعلامي وتبادل الخبرات والبعثات الدراسية والتدريب. كما شهدت اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس وهيئة دبي للطيران المدني للتعاون في مجال التصوير للأغراض الإعلامية باستخدام "الدرونز" ضمن مبادرة "دبي من السماء"... هدفنا هو تنظيم عمليات التصوير الجوي للغايات الإعلامية وتسهيل الإجراءات، وتدريب المصوّرين لضمان الالتزام بأقصى معايير السلامة ونقل أفضل صورة عن دبي الجميلة."