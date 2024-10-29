هدية «أم الإمارات» تصل إلى بيروت دعماً لأمهات لبنان

وصلت إلى مطار بيروت طائرتان إغاثيتان ضمن حملة «الإمارات معك يا لبنان»، تحملان على متنهما هدية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، حيث اشتملت الطائرتان على نحو 80 طناً من المواد والمستلزمات الخاصة بالأمهات اللبنانيات دعماً لهن في ظل الأزمة الحرجة الراهنة.

وتواصل دولة الإمارات استجابتها الإنسانية العاجلة لإغاثة الشعب اللبناني الشقيق في إطار الحملة المجتمعية «الإمارات معك يا لبنان»، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإشراف سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية.

وحول هدية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية عضو مجلس الشؤون الإنسانية الدولية سلطان محمد الشامسي، حرص سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) على دعم الأمهات اللبنانيات الشقيقات، وتوفير احتياجاتهن الأساسية في مختلف الظروف والأوقات، لاسيما في الأزمة الحالية الطارئة والتحديات الإنسانية الصعبة، انطلاقاً من المبادئ الإنسانية والقيم الأخوية الراسخة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والمتمثلة في سرعة الاستجابة ومد يد العون، والوقوف مع المحتاجين والمنكوبين، ومساعدة الجرحى والمصابين إزاء الحروب والصراعات والكوارث والأزمات في مختلف دول العالم، بغض النظر عن الأصل أو اللون أو الدين أو الجنسية أو العرق.

وأضاف الشامسي: «ضُمنت هدية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك برسالة إنسانية وعبارة أخوية قيمة من سموها، نصت على: (أمهات لبنان الغاليات.. قلوبنا معكنَّ في كل الظروف والأوقات.. كانت ومازالت دولة الإمارات مع لبنان.. راجين استقرار وأمن لبنان دائماً وأبداً)، حيث تعبر هذه الرسالة بعمق عن صدق مشاعر المجتمع الإماراتي قيادةً وحكومةً وشعباً، والمُثُل النبيلة نحو إغاثة الملهوفين ودعم المتأثرين بسبب الأوضاع الطارئة التي تشهدها المنطقة»، مُشيراً إلى مواصلة المبادرات والمساعدات الإماراتية الإغاثية إلى الشعب اللبناني الشقيق، لضمان التعافي المبكر ومواجهة التحديات القائمة من خلال توفير مختلف الاحتياجات الضرورية بشكل عام، ومستلزمات النساء والأطفال على وجه الخصوص.