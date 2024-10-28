"متحف المستقبل" يستضيف "منتدى دبي للمستقبل" في نوفمبر المقبل

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، تنعقد أعمال الدورة الثالثة من "منتدى دبي للمستقبل" في متحف المستقبل خلال الفترة من 19 إلى 20 نوفمبر 2024.

ويعتبر المنتدى السنوي، الذي تنظمه "مؤسسة دبي للمستقبل"، أكبر تجمع عالمي للخبراء والمصممين ومؤسسات استشراف المستقبل الدولية.

وتشهد دورة المنتدى القادمة مشاركة أكثر من 2500 خبير ومتخصص في مختلف المجالات الاستشرافية والمستقبلية من نحو 100 دولة، إضافة إلى مشاركة نحو 100 مؤسسة دولية متخصصة في مجال تصميم المستقبل في مختلف فعاليات المنتدى.

وأكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، أن هذا التجمع العالمي، الذي ستستضيفه دبي للعام الثالث على التوالي، يهدف إلى مواصلة إحداث التحول المطلوب في نظرة الأفراد والمجتمعات والحكومات لمفهوم "تصميم المستقبل" ليصبح ركيزة رئيسية في إعداد الخطط والإستراتيجيات المستقبلية لمختلف المجالات، وتوفير منصة توحد الرؤى المستقبلية بين الخبراء وصناع القرار، للاستفادة من أدوات التصميم المستقبلي بما ينعكس إيجابا على مستقبل البشرية.

وقال معاليه إن منتدى دبي للمستقبل نجح بإطلاق حوارات عالمية هادفة ومؤثرة، ترتكز على آراء ووجهات نظر الخبراء المتخصصين والمؤسسات العالمية المعنية في مجالات استشراف فرص المستقبل، وأصبح وجهة عالمية لتعزيز الشراكات الدولية في دراسة المستقبل وتصميم توجهاته وتحولاته، وإطلاق مبادرات نوعية توظف تقنيات المستقبل في تنمية القطاعات الرئيسة وخدمة المجتمعات.

ويتضمن برنامج "منتدى دبي للمستقبل 2024" نحو 70 جلسة حوارية وكلمة رئيسة وورشة عمل سيشارك بها أكثر من 150 متحدثا من الوزراء والمسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين والأكاديميين وصانعي القرار وقادة الفكر وخبراء المستقبل من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم.

وتركز جلسات وفعاليات هذا المنتدى العالمي على استشراف مستقبل أهم القطاعات الرئيسة، مثل الفضاء والاستدامة والبيئة والطاقة والغذاء والصحة والطب والتعليم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والعمل الحكومي وغيرها الكثير.

وتتناول حوارات الدورة الثالثة من "منتدى دبي للمستقبل" 5 محاور رئيسة، تشمل مستقبل الأنظمة البيئية، والمجتمعات الإنسانية وتحولات المستقبل، ومستقبل الأنظمة الصحية، وتمكين الأجيال القادمة، ونظرة متعمقة في استشراف المستقبل.

ويشهد منتدى دبي للمستقبل 2024" أيضا استعراض أفضل 100 مشروع تجريبي وحل مبتكر، ضمن مبادرة "ابتكارات للبشرية - حلول دبي للمستقبل"، التي يتم تنظيمها بإشراف سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وبالتعاون بين مؤسسة دبي للمستقبل ومؤسسة "حسين سجواني – داماك الخيرية" الشريك الإستراتيجي لهذه المبادرة.

وتتضمن دورة هذا العام العديد من الفعاليات المصاحبة الجديدة، قبل وخلال وبعد المنتدى، لتعزيز التواصل بين المشاركين خلال تنظيم هذه الفعاليات التفاعلية والثقافية والفنية، إضافة إلى مجموعة من ورش العمل في 21 نوفمبر المقبل في "مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي" و"مقر المبرمجين" في أبراج الإمارات في دبي، بهدف تمكين الأفراد والمؤسسات وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للتنبؤ بالتوجهات الناشئة والاستعداد لها، إضافة إلى مشاركة الرؤى المتعمقة حول منهجيات التخطيط للمستقبل وتطوير السيناريوهات والأساليب المبتكرة لحل المشكلات، وغيرها الكثير.

وكان "منتدى دبي للمستقبل 2023" شهد انضمام 36 مؤسسة من 17 دولة إلى "الشبكة العالمية لمؤسسات استشراف المستقبل" ليرتفع عدد أعضاء هذه الشبكة إلى 40 من كبرى مؤسسات استشراف المستقبل في العالم.

وتم الإعلان عن إطلاق هذه الشبكة العالمية خلال فعاليات "منتدى دبي للمستقبل 2022" تعزيزا لدور "متحف المستقبل"، كمقر عالمي لمؤسسات استشراف المستقبل الدولية، وترسيخا لمكانة دبي الرائدة في توظيف الشراكات الفاعلة لخدمة المجتمعات وتصميم مستقبل البشرية.

وللمزيد من المعلومات حول "منتدى دبي للمستقبل 2024" يرجى زيارة الرابط الإلكتروني: (www.dubaifuture.ae/dubai-future-forum-2024).