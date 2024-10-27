وكالة الإمارات للفضاء تخرج كفاءات من بلدية عجمان

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، عن اجتياز كفاءاتها المؤهلة لمساق التطبيقات الفضائية لرصد كوكب الأرض من وكالة الإمارات للفضاء، والذي استمر على مدار 3 شهور، ليعد أحد مساقات أكاديمية الفضاء الوطنية والمرتبطة بمنصة التحليلات الجغرافية التابعة لمركز البيانات الفضائية.

وأعرب الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، عن فخره بالكوادر الطموحة التي تحرص على صقل المهارات وتوظيف الذكاء الاصطناعي في مجالات العمل والحياة، مقدماً بالتهنئة للموظف عبدالله السويدي والموظف ماجد أحمد موعد من إدارة نظم المعلومات المكانية بالدائرة، لاجتياز المساق الذكي.

وأضاف أن الدائرة تسعى لتوثيق التعاون الفعال مع وكالة الإمارات للفضاء والساعية لدعم مسيرة تنمية جيل من المهندسين المتخصصين في علوم وتكنولوجيا الفضاء بالدولة، من خلال مختلف المبادرات التعليمية والبرامج التدريبية عالمية المستوى التي تدعمها الوكالة بالتعاون مع الشركاء والجهات الرائدة على مستوى العالم، مبيناً أن مجال الفضاء يجسد اليوم لغة العصر الحالي وعنوان التميز والمنافسة.

وأوضح أن المساق مكن مواردنا من توفير أساسيات الاستشعار عن بعد، وتسخير فرص عملية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مشاريع الفضاء العملية من خلال تصميم تطبيقات فضائية باستخدام صور وبيانات فضائية، موضحاً أن الدائرة تسعى لاستثمار القدرات المواطنة وتمكين الكفاءات وتأهيلها ومنحها الفرص التطويرية.

وأشاد الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري بخريجي المساق الذين أثبتوا جدارتهم ومقدرتهم المميزة في مختلف المحاضرات والمشاريع التي قدموها، إضافة إلى تفاعلهم الإيجابي وتسخير المعارف والعلوم النظرية وتوظيف خوارزميات البرمجة والذكاء الاصطناعي في تحليل الصور الجوية والفضائية.