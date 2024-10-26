"زايد الإنسانية" و"الاتحاد النسائي" ينفذان مبادرة لإغاثة المرأة اللبنانية

برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" ، رئيسة الإتحاد النسائي العام ، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نفذت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية و الإتحاد النسائي العام بإشراف مجلس الشؤون الإنسانية الدولية ، مبادرة لتوفير الإحتياجات النسائية الضرورية لإغاثة المرأة اللبنانية في ظل الظروف الراهنة.

وتنبثق المبادرة من حملة الإغاثة الوطنية "الإمارات معك يا لبنان" ، التي تأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، رئيس الدولة ، حفظه الله ، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ، نائب رئيس مجلس الوزراء ، رئيس ديوان الرئاسة ، وإشراف سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء ، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، نحو الإستجابة العاجلة وتقديم الدعم اللازم للشعب اللبناني الشقيق.

واستكملت مبادرة إغاثة المرأة اللبنانية مؤخرا ، أعمال التعبئة والتجهيزات النهائية للمستلزمات الإغاثية النسائية في مقر الإتحاد النسائي العام في أبوظبي ، حيث شاركت فيها موظفات متطوعات من الإتحاد النسائي العام ، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ، وعدد من موظفات الجهات الحكومية في أبوظبي، تمهيدا لنقلها بالسرعة القصوى إلى النساء المتضررات في جمهورية لبنان الشقيقة.

وأكد سعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي ، المدير العام لمؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، أن مبادرة إغاثة المرأة اللبنانية التي تحظى بدعم ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، تأتي استكمالا للجهود المبذولة في حملة الإغاثة الوطنية "الإمارات معك يا لبنان" ، التي شارك فيها أفراد وهيئات المجتمع الإماراتي الحكومية والخاصة والجهات الخيرية والإنسانية، وهذه الجهود تأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تقديم الدعم الإنساني العاجل للشعب اللبناني الشقيق ، وتجسّد التزام الدولة وقيادتها وشعبها الراسخ بقيم التضامن والتعاون، والسعي دائما لأن تكون في مقدمة الدول التي تقدم يد العون والدعم والمساندة للإنسانية، موضحا أن المبادرة من شأنها تقديم العون لعشرات الآلاف من النساء في لبنان الشقيق على وجه السرعة للتخفيف من معاناتهن في تلك الظروف الصعبة، متوجها بالشكر لكافة الفرق التطوعية من النساء اللائي شاركن في تنظيم وتعبئة المواد الإغاثية المقدمة لأخواتهن من الشعب اللبناني.

وبدورها قالت سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للإتحاد النسائي العام ، إن دولة الإمارات عمقت مفهوم العمل الخيري والإنساني ليصبح سمة مجتمعية وقاعدة راسخة، مستفيدةً من الإرث الأخلاقي الذي رسخه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، طيب الله ثراه، والذي تسير عليه مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وتنتهجه القيادة الرشيدة في تعزيز أوجه العمل الخيري والإنساني لجميع الدول والمجتمعات والشعوب المُحتاجة أو المتأثرة من تداعيات الكوارث والأزمات ، مُوضحة أن دولة الإمارات تؤكد من خلال هذه المساهمة الإضافية لمبادرة"إغاثة المرأة اللبنانية"، التزامها الثابت بدعم المتضررين من النزاعات،خاصة النساء والأطفال الذين يشكلون غالباً الفئات الأكثر ضعفاً ، وذلك بدعم كريم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، التي أخذت على عاتقها دوما الاهتمام بقضايا المرأة حول العالم، من خلال أيادي سموها البيضاء الممتدة بسخاء لتخفيف معاناة النساء وتوفير إحتياجاتهن الأساسية، إنطلاقا من معاني الإخاء والإنسانية النابعة من إحساس قلب أم تشعر بمعاناة الأمهات والنساء في مختلف دول العالم نظير ما يواجهن من تحديات وصعوبات وأزمات.