«إقامة دبي» تكافئ ملتزمي قوانين الإقامة بـ «وجه مثالي» وامتيازات خاصة           

أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي مبادرة «الوجه المثالي»، التي تهدف إلى تعزيز الأمن المجتمعي، عبر تشجيع الالتزام بقوانين الإقامة في دبي، من خلال طرح مزايا خاصة للملتزمين، وفق شروط وضوابط أبرزها الالتزام بعدم ارتكاب أي مخالفة لمدة 10 سنوات.

وأوضحت «إقامة دبي» خلال مؤتمر صحافي عقدته أخيراً، للإعلان عن المبادرة المبتكرة، أن حزمة الامتيازات الخاصة التي سيحظى بها الأفراد الذين تطبق عليهم الشروط، تضم أربعة امتيازات رئيسة، الأول: حصول ملتزمي قوانين الإقامة على شهادة تقدير رقمية تسمى «الوجه المثالي»، والثاني: حصول الملتزمين على خدمة اتصال مميزة، وإعطائهم الأولوية لمكالماتهم أثناء الرد على الاتصالات بمركز اتصال آمر، والثالث: توفير «دور خدمة خاص» بهؤلاء الملتزمين لتسريع دورهم في مراكز آمر لسعادة المتعاملين، والرابع: خدمة كبار السن، حيث تقدم الإدارة خدماتها لهذه الفئة في أماكن إقامتهم عبر مركبة متنقلة.

وحددت «إقامة دبي» شروطاً للاستفادة من مبادرة «الوجه المثالي» وهي أن يكون المستفيد منها من المواطنين الإماراتيين، بحيث يكون كفيلاً لشخص أو أكثر لم يرتكبوا أي مخالفة إقامة خلال آخر 10 سنوات، وألا يكون على الكفيل أي مخالفة إقامة مسجلة في العام الحالي، مؤكدة أن هذه الشروط والامتيازات تنطبق على الأفراد فقط، ولا تنطبق على المنشآت. كما يستفيد منها المقيمون الأجانب، ممن أقام في دبي مدة لا تقل عن 10 سنوات.

وأكدت أن المبادرة تهدف إلى تعزيز السلوك الإيجابي لدى جميع أفراد المجتمع، الذين يظهرون الالتزام بقوانين الإقامة في دبي، من خلال شكرهم وتقديرهم مع تقديم مجموعة من الامتيازات الخاصة لمن يستوفون الشروط.

وقال مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد أحمد المري: «نحن نؤمن بأن الأمن والأمان هما الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية دولة الإمارات لمجتمع سعيد ومستدام. مبادرة (الوجه المثالي) تسلط الضوء على الأفراد الذين يلتزمون القوانين، ويمثلون وجه الإمارات المشرق، كما أنها تشجع الجميع على تبني السلوك الإيجابي، والمساهمة في تحقيق الاستقرار والأمان».

من جهته، قال مساعد المدير العام لقطاع شؤون الدعم المؤسسي بالوكالة، العميد عبدالصمد حسين سليمان: «إن هذه المبادرة ليست تقديراً للأفراد الملتزمين فحسب، بل هي أيضاً رسالة قوية تؤكد أن كل فرد في المجتمع شريك في تحقيق الأمن والاستقرار، وذلك من خلال تعزيز السلوك الإيجابي والالتزام بالقوانين، نبني مجتمعاً أكثر أماناً وسعادة يتماشى مع رؤية القيادة الحكيمة لدولة الإمارات».

ودعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي، جميع المواطنين والمقيمين والزوار إلى المشاركة في المبادرة عبر التعهد الذي يبرز التزامهم المستمر بقوانين الإقامة. وأكدت الإدارة أن المشاركة في «الوجه المثالي» تعد فرصة لجميع الأفراد ليكونوا جزءاً من الجهود الرامية لتحقيق رؤية الإمارات في بناء مجتمع آمن ومستدام، يتمتع بالجودة والرفاهية.

وأكدت إقامة دبي أن هذه المبادرة تأتي لتقديم الشكر والتقدير لكل من يلتزم القوانين، باعتبارهم شركاء في تعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي، وتقديراً لدورهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات للمستقبل.