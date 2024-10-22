أمام محمد بن راشد.. 3 قضاة جدد في محاكم دبي يؤدون اليمين القانونية

أدى أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ثلاثة قضاة جدد في محاكم دبي اليمين القانونية اليوم في قصر زعبيل في دبي.

وتمنّى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التوفيق للقضاة الجدد في القيام بمهامهم ورسالتهم على الوجه الأكمل، مؤكداً أهمية دور القضاء في بناء مجتمع قوي يقوم في جوهرة على مبدأ سيادة القانون، وضمان تحقيق العدالة والمساواة بين أفراده وحماية حقوقهم وحفظ كرامتهم دون تمييز، ولما لذلك من انعكاسات إيجابية مهمة على جميع القطاعات بما في ذلك القطاع الاقتصادي بما للبيئة القانونية الفعالة من تعزيز مناخ الاستثمار ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية.

حضر مراسم أداء اليمين، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي الفريق طلال بالهول الفلاسي، رئيس جهاز أمن الدولة في دبي، وسعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، وسعادة الدكتور عبدالله سيف السبوسي، أمين عام المجلس القضائي في دبي، وسعادة الدكتور سيف غانم السويدي، مدير عام محاكم دبي.

من جانبهم، أعرب القضاة الجدد في محاكم دبي عن تقديرهم للثقة التي أولاهم إياها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكدين التزامهم بتحمُّل المسؤولية على الوجه الأمثل التزاماً بنهج دبي ودولة الإمارات في ترسيخ مبادئ العدالة دون إبطاء وبما يخدم مصالح المجتمع ويحمي حقوق أفراده.