إشارة

أكد مستخدم لشارع بدر في عجمان تكرار تعطل الإشارة الضوئية الموجودة أسفل جسر الراشدية (بين شارعي الشيخ خليفة بن زايد وبدر) بشكل مفاجئ. وقال إن العطل يستمر لثوانٍ، لكنه يشكل خطراً على مستخدمي الطريق، ويتسبب في إرباك السائقين.

«كشتة»

مع دخول فصل الشتاء، واعتدال الأجواء، لاحظ قارئ تزايد «الكشتات» بين كثير من الأفراد والعوائل، وأن هناك سلوكيات غير مقبولة ترافق هذا الموسم، تسبب أذى للبيئة والمواشي التي ترعى، مثل ترك المخلفات والقمامة من أكياس بلاستيكية وعلب مشروبات غازية، لذا اقترح على الجهات المعنية وضع لافتات إرشادية، تتضمن قائمة بالسلوكيات غير المقبولة، أو التي تمثل مخالفات.

وقوف عشوائي

قال سائقون في عجمان إنهم يعانون توقف مركبات بطريقة عشوائية أمام المحال التجارية في مركز المدينة، خصوصاً الطرق ذات المسار الواحد، لأنها تعرقل حركة السير، وتتسبب في تأخيرهم عن أعمالهم، مناشدين المسؤولين في شرطة عجمان النظر في الأمر.

إزعاج

يشكو ممارسون لرياضة المشي ومرتادون لكورنيش وبحيرة خالد والمجاز في الشارقة، استخدام سائقي دراجات هوائية وكهربائية هذه المناطق، على الرغم من وجود ممرات مخصصة لهم. وقالوا إن مزاحمة سائقي الدراجات للمشاة والمتنزهين تسبب لهم انزعاجاً شديداً، وتعرّض أطفالهم لخطر الدهس بالدراجات، مطالبين المسؤولين في الجهات المعنية بتنظيم حملات رقابية لمخالفة غير الملتزمين.