"زايد الإنسانية" تقدم 5 ملايين درهم دعما لحملة "الإمارات معك يا لبنان"

قدمت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية مساعدات مادية وعينية بقيمة 5 ملايين درهم، دعماً لحملة "الإمارات معك يا لبنان"، التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، ومتابعةَ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإشراف سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية.

أعلن ذلك خلال مشاركة المؤسسة في فعاليات حملة "الإمارات معك يا لبنان" التي أقيمت اليوم في مركز دبي للمعارض في مدينة أكسبو دبي.

وتشمل حزمة المساعدات الإغاثية التي قدمتها المؤسسة مبلغاً نقدياً بقيمة 3 ملايين درهم، إضافةً إلى مساعدات عينية بقيمة مليوني درهم تتوزع على 10 آلاف طرد غذائي، و5 آلاف بطانية، و1200 حقيبة شتوية تشمل كافة المستلزمات للوقاية من فصل الشتاء، و5 آلاف فرشة، و1000حقيبة إغاثية، و2000 مروحة تعمل بالطاقة الشمسية، و1000 حقيبة إسعافات أولية، فضلاً عن 15 ألف من أطقم ملابس وغيرها، وتستفيد من هذه المساعدات أكثر من 25,000 أسرة، وتكفي لأكثر من 125,000 فرد.

وأكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أن المساعدات المقدمة للشعب اللبناني الشقيق تأتي في إطار مبادرات قيادتنا الرشيدة الإنسانية والمستمرة تجاه الأشقاء في لبنان، كما تأتي تجسيداً للدور المتنامي لدولة الإمارات في منح المساعدات الإنسانية والتنموية للدول الشقيقة والصديقة.

وأضاف سموه أن العمل الإنساني المجرد وروح العطاء والرحمة والتعاطف مع شعوب العالم المتضررة؛ قيم نبيلة تتبناها دولة الإمارات، وهي نهج ثابت منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” في الإسراع والمبادرة بتقديم العونِ والمساعدة العاجلة لكل الشعوب الشقيقة والصديقة وتخفيف معاناة المتأثرين بالكوارث والحروب.

من جانبه، أشاد سعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي، مدير عام مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، بالدعم المقدم من القيادة الرشيدة للشعب اللبناني الشقيق والوقوف بجانبه في كل ظروفه وأحواله، موضحاً أن المساعدات التي تقدمها المؤسسة تأتي ضمن الحملة التي أطلقتها قيادتنا الحكيمة لكافة المؤسسات الخيرية والإنسانية والجهات الحكومية والخاصة والأفراد للمشاركة الإنسانية في دعم الأشقاء اللبنانين.

ونوه سعادته بالتجاوب الكبير من شعب الإمارات والمقيمين على أرضها مع حملة "الإمارات معك يا لبنان" والتضامن الذي أظهره الجميع تجاه المتأثرين من الأوضاع الراهنة، من خلال توفير الاحتياجات الضرورية، مما يجسد عمق القيم الإنسانية التي انتهجها الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”.

يذكر أن مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية أقامت عدة مشروعات في جمهورية لبنان الشقيقة، منها مدرسة "الشيخ زايد" في طرابلس، ومستشفى "سير الضنية" الحكومي، ومعهد "صيدا التقني للشابات"، ومكتبة زايد في جامعة المنار وغيرها، اتساقاً مع رسالة الإمارات الإنسانية نحو مساعدة الأشقاء والوقوف إلى جانبهم ودعم المجتمعات الشقيقة عبر خطط واضحة وممنهجة هدفها الأساسي الوصول لكافة المحتاجين وتقديم يد العون لهم في مختلف الظروف والأوقات.