رئيس الدولة ونائباه يعزون ملك البحرين في وفاة الشيخ حمود بن عبدالله

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تعزية إلى أخيهم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، عبروا فيها عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم، في وفاة معالي الشيخ حمود بن عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة.