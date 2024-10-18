مع تشكل ضباب وسقوط أمطار.. الحرارة تميل للارتفاع في العطلة الأسبوعية

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس السبت غائم جزئيا إلى غائم أحياناً ً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والغربية، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، ورطب ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر ً عمان.

وبالنسبة لطقس يوم الأحد فسيكون صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً ، ورطب ليلا وصباح الاثنين مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وبالنسبة لطقس يوم الاثنين يكون صحو بوجه عام وغائم جزئي أحيانا ،ً وتظهر السحب شرقاً ً بعد الظهر، ورطب ليلا وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وبالنسبة لطقس يوم الثلاثاء فيكون صحو بوجه عام وغائم جزئي أحيانا،ً وتظهر السحب شرقاً ً بعد الظهر، ورطب ليلا وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج، يضطرب تدريجيا غربا مساء في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.