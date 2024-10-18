«التعليم العالي»: اعتراف تلقائي بالشهادات الجامعية للطلبة المبتعثين الصادرة من الخارج

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إطلاق خاصية الاعتراف التلقائي بالشهادات الجامعية للطلبة المبتعثين الصادرة من خارج الدولة.

وتفصيلاً، قالت الوزارة في بيان صحافي، أمس، إنه سيتم منح الطلبة المبتعثين الاعتراف بشهاداتهم الجامعية الصادرة من خارج الدولة بشكل استباقي دون الحاجة إلى تقديم طلب الاعتراف كما كان يتم سابقاً، حيث سيتم الاعتراف التلقائي بالشهادات الجامعية الصادرة لمبتعثي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتوقع تخرجهم عام 2024، وعددهم 200 طالب وطالبة، ومبتعثي الجهات الأخرى التي تدير الوزارة بعثاتها من قبل ملحقياتها في الدول، حيث تقوم الوزارة في الوقت الحالي بالتنسيق مع كل جهات الابتعاث لوضع خطة عمل للتنفيذ. وأضافت الوزارة: «تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج (تصفير البيروقراطية الحكومية)، الرامي إلى الارتقاء بجودة وفاعلية الخدمات الحكومية المقدمة من قبل الوزارات والجهات الاتحادية، وتعزيز ريادة حكومة الإمارات وتنافسيتها العالمية».

وقال وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد المعلا: «الاعتراف التلقائي بالشهادات الجامعية للطلبة المبتعثين من أولى الخدمات ضمن حزمة من الخدمات الرقمية الاستباقية التي ستتوفر عبر قنواتنا الرسمية خلال الفترة المقبلة».

وأضاف: «إن هذه المبادرة تأتي في إطار مشروع متكامل أطلقته الوزارة لتحديث خدماتها الالكترونية وتقديمها لكل فئات المتعاملين بشكل استباقي، بهدف خلق تجربة مستخدم استثنائية تتمحور حول الطالب ومؤسسات التعليم العالي، بما يواكب احتياجات سوق العمل، لتسريع اندماج الطالب في سوق العمل فور تخرجه، وذلك بما ينسجم مع مستهدفات برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية».

ولفت إلى أن المبادرة الجديدة ستسهم في تقليص الوقت والجهد المبذولين في تقديم طلبات الاعتراف بالشهادات الجامعية من خارج الدولة، حيث سيتم اصدار الاعتراف بالشهادات الجامعية للطلبة المبتعثين بشكل استباقي.

وأضاف الدكتور المعلا: «نحرص في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على توظيف أحدث التقنيات لتطوير خدماتنا، بما يتماشى مع تطلعات المتعاملين وتوجيهات القيادة الرشيدة بتقديم أفضل الخدمات الحكومية في العالم، حيث ستشهد الفترة المقبلة إطلاق باقة متكاملة من الخدمات الرقمية المحدثة والمطورة، التي ستسهم في زيادة رضا الطلبة والمؤسسات التعليمية».

محمد المعلا:

. المبادرة الجديدة ستسهم في تقليص الوقت والجهد المبذولين في تقديم طلبات الاعتراف بالشهادات الجامعية من خارج الدولة.