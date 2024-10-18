شراكات حكومية مع مؤسسات بحثية

وقّع مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، مذكرات تفاهم مع المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، لتعزيز أدوات الذكاء الاستراتيجي لحكومة دولة الإمارات، بما يسهم في تسريع تحقيق مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031».

وتسعى الشراكات الجديدة لتمكين الشركاء من الاستفادة من المحتوى الذي توفره منصة نحن الإمارات 2031 للذكاء الاستراتيجي، وتوظيفها في دعم جهود تسريع تحقيق التوجهات والمستهدفات الوطنية لرؤية «نحن الإمارات 2031»، من خلال تطوير نموذج جديد للتصميم الاستراتيجي، مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يقوم على توظيف المصادر العالمية المتخصصة، والاستفادة من البيانات والمعلومات التي يقدمها أكثر من 2500 خبير دولي وأكثر من 450 مصدر عالمي.

وتسعى مذكرة التفاهم مع «المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي»، إلى تعزيز التعاون في العمل المناخي المؤثر الذي يدعم مستهدفات «رؤية الإمارات 2031» على مستويات البيئة والاستدامة، ومشاركة أفضل الممارسات العالمية، وتمكين الكوادر المواطنة، والمشاركة الفاعلة في المبادرات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، بما يسرّع تحقيق أهداف دولة الإمارات الاستراتيجية بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وقّع المذكرة الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، ومساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، هدى الهاشمي.

وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية للتغيّر المناخي: «تعزز هذه الشراكة الدور الأساسي الذي تلعبه المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في مجالي الاستدامة والعمل المناخي».

وأضافت: «من خلال مساهمتنا في دعم (رؤية نحن الإمارات 2031)، نسعى إلى تعزيز الابتكار في حلول المناخ وتسريع جهود دولة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. إن العمل المناخي مسؤولية مشتركة، ومن خلال تكامل الجهود بين مختلف القطاعات، تلتزم المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي بالمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة لدولة الإمارات والعالم أجمع».

من جهتها، أكدت هدى الهاشمي أن حكومة دولة الإمارات حريصة على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بمواصلة تعزيز تبني أدوات الذكاء الاستراتيجي في منظومة العمل الحكومي، بما يرسخ تجربتها الناجحة في تعزيز جودة حياة المجتمع، من خلال رؤى استراتيجية طموحة يتم العمل على تحقيقها بتضافر جهود كل الجهات المعنية وبالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.

وقالت الهاشمي إن الشراكات مع مبادرات ومؤسسات ومراكز إماراتية رائدة في تخصصاتها، مثل المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، ومؤسسة فكر، ومركز تريندز للأبحاث، تمثل إضافة نوعية لجهود الحكومة بإشراك الجهات المتخصصة في دعم التخطيط الاستراتيجي بدولة الإمارات، والاستفادة من رؤاها وخبراتها في تسريع وتيرة الأهداف الوطنية المستقبلية.

أما مذكرة التفاهم بين مكتب رئاسة مجلس الوزراء ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، فتركّز على التعاون الثنائي في الدراسات والأبحاث التي تستشرف التوجهات الإقليمية والعالمية الناشئة والمتوقعة لما فيه تعزيز قدرات المرونة التخطيطية والرشاقة المؤسسية والاستراتيجيات الحكومية المبنية على البيانات والذكاء الاستراتيجي في دولة الإمارات. وقّع المذكرة كل من هدى الهاشمي، والرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات الدكتور محمد عبدالله آل علي.

شما بنت سلطان بن خليفة:

. تعزيز الابتكار في حلول المناخ وتسريع جهود تحقيق الحياد المناخي.

هدى الهاشمي:

. حكومة الإمارات حريصة على تعزيز تبني الذكاء الاستراتيجي في منظومة العمل.