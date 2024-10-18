علماء يستشرفون مستقبل التكنولوجيا والابتكار

أكد علماء وخبراء عالميون، أن تقدم الثورة الصناعية الرابعة، يؤدي إلى التكامل بين مجالات التكنولوجيا الأساسية، بما يطور فرصاً جديدة وإمكانات هائلة. وشارك الخبراء رؤاهم ضمن جلسة بعنوان «رابط الابتكار»، عقدت خلال أعمال مجالس المستقبل العالمية 2024 في دبي.

وقالت عالمة الأحياء التركيبية لدى «بي. جي. آي» للأبحاث في الصين، شانتال شين، إن تأثيرات الذكاء الاصطناعي بارزة في كل المجالات، بما فيها مجال الأحياء، حيث توفر التجارب والعلوم والخبرات، والقدرة على استشراف المستقبل، بما يجعل التركيز على التمويل المالي لكثير من المشاريع والتجارب أمراً حيوياً، خصوصاً بعد أن يثبت الابتكار مفعوله وتأثيره.

واستعرضت المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة هايمن للاستشارات في هولندا، فريكي هايمن، تجارب مختلفة على صعيد الخوارزميات والحواسيب والتفاعل بين هذه المجالات، وعلاقتها بالأحياء وببقية العلوم الطبيعية، إضافة إلى علاقة ذلك بعلوم الطب، وتحديداً الخلايا البشرية، مشيرة إلى أهمية معرفة العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والعلوم الرقمية والتكنولوجيا، والعلوم الأخرى، ما يتطلب تعزيز دور القطاع الحكومي في توفير الدعم لتعزيز الابتكار.

وأكدت مديرة مركز الأمن السيبراني في جامعة نيويورك في أبوظبي، هدى الكاظمي، أهمية الابتكار في تطوير التكنولوجيا المتقدمة، بما يعود بالتطور على مجالات مختلفة من بينها البيئة، والصناعة، وصولاً إلى موضوعات متخصصة مثل توليد الخلايا الحيوية، وغيرها من الموضوعات في القطاعات كافة، مشددة على وجود علاقة مباشرة بين التكنولوجيا وبقية القطاعات، يتم ترسيخها بتعزيز الابتكار. وتؤسس مجالس المستقبل العالمية معالم أجندة اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في دورته المقبلة في يناير 2025. ومنذ إطلاقها في عام 2008، جمعت مجالس المستقبل العالمية أكثر من 12 ألف مشارك من 100 دولة، في أكثر من 900 مجلس لمناقشة أهم الاتجاهات التي تؤثر في حياة الإنسان. ويضم اجتماع 2024، 30 مجلساً وأكثر من 500 مشارك من 80 دولة، بما في ذلك الخبراء وقادة الفكر وأصحاب الرؤى المستقبلية، وكبار المسؤولين الحكوميين، وقادة الأعمال والأكاديميون وممثلو المؤسسات البحثية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني.

يذكر أن مجالس المستقبل العالمية 2024 شهدت مشاركة أكثر من 500 شخصية عالمية في 30 مجلساً، شملت موضوعاتها خمسة مجالات رئيسة هي: التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والبيئة والمناخ، والحوكمة، والاقتصاد والمالية، والمجتمع، واستقطبت 70 من نخبة الرؤساء التنفيذيين لأبرز الشركات العالمية الرائدة الذين سيشاركون رؤاهم حول مستقبل قطاعاتهم، بهدف رسم المسارات نحو تحقيق التنمية المستدامة.

. مجالس المستقبل العالمية تؤسس معالم أجندة اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دورته المقبلة في يناير 2025.