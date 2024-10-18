تفاهم لحماية البنية التحتية للأمن الرقمي

وقّعت «أوريكس لابز»، المتخصصة في برامج الحماية من المخاطر الرقمية والحلول السيبرانية المتقدمة، التابعة لمجموعة «إيدج»، مذكرة تفاهم مع مجلس الأمن السيبراني، الجهة الحكومية المسؤولة عن حماية البنية التحتية الأساسية والأصول الوطنية من التهديدات السيبرانية.

جاء ذلك على هامش فعاليات معرض «جيتكس غلوبال 2024»، المقام في مركز دبي التجاري العالمي.

وتُوضّح مذكرة التفاهم كيفية تنسيق جهود المؤسستين، ضمن مجال أمن المعلومات والمرونة الرقمية. كما تُركّز المذكرة على تبادل الرؤى حول المخاطر الأمنية والاستجابة المشتركة لحوادث أمن المعلومات.

وتنطلق المذكرة من خلال تعاون المؤسستين على تقرير «حالة الدولة: مجلس التعاون الخليجي»، الذي صدر أيضاً خلال معرض «جيتكس».

ويقدّم التقرير تحليلاً متكاملاً لتحديات الأمن السيبراني في منطقة مجلس التعاون الخليجي، ويشدد على أهمية تنسيق الجهود لتوطيد المرونة السيبرانية في المنطقة، وحماية مستقبلها الرقمي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أوريكس لابز»، سوميت دهار: تجلّى تعاوننا مع مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات عبر تقرير «حالة الدولة: مجلس التعاون الخليجي».

وأضاف أن مذكرة التفاهم تأتي لتعزز هذا التعاون المثمر، الذي يضع إطاراً واضحاً لتحسين أمن المعلومات، وتعزيز المرونة الرقمية في دولة الإمارات والمنطقة على حد سواء. وأوضح أنه عبر مواءمة الجهود، نصبح في مكانة أفضل لمواجهة المخاطر الأمنية، وسد الثغرات المحددة سابقاً، إلى جانب حماية البنية التحتية الحساسة والأصول الوطنية من التهديدات السيبرانية الناشئة.

من جهته، أكد رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الدكتور محمد الكويتي، أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، لتوحيد الجهود في حماية البنية التحتية للأمن الرقمي، سواء على المستوى الوطني أو المنطقة.

وأوضح أن الأمن السيبراني يشكل ركناً أساسياً للتحول الرقمي، ويتطلب درجة عالية من المرونة، لمواكبة التغيّرات السريعة التي تحمل تحديات وتهديدات محتملة، إلى جانب الفرص الواعدة.

ويقدّم تقرير «حالة الدولة: مجلس التعاون الخليجي» تحليلاً دقيقاً لتحديات الأمن السيبراني عبر أنحاء المنطقة، ورؤى أساسية حول المشهد الحالي، ويحدد ثغرات التنفيذ، ويقترح توصيات واضحة وعملية للتحسين. ويبرز التقرير الدور الحاسم للشراكات بين القطاعين العام والخاص في تقييم جهود الأمن السيبراني الوطنية والارتقاء بها.

وقام التقرير، الأول من نوعه بجمع وتحليل بيانات ضخمة، حيث غطى مليوني مجال في دولة الإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عُمان وقطر والكويت.

ومن خلال تحليل أكثر من 13 مليون نقطة بيانات، يُقدّم التقرير فهماً غير مسبوق يقوم على البيانات لمشهد أمن البريد الإلكتروني في المنطقة.

وتتخصص «أوريكس لابز» في تطوير برمجيات متقدمة، مُصممة لتقييم ومراقبة وحماية وتعزيز بيئات الشبكات بصورة مستمرة، وتركّز منتجاتها الحائزة جوائز عدة، ومنها جدار الحماية «DNS»، على مجالات مهمة، تضم إدارة سطح الهجوم، وتقييم المخاطر، ومراقبة وحماية نظام أسماء النطاقات.

محمد الكويتي:

. الأمن السيبراني يشكل ركناً أساسياً للتحول الرقمي، ويتطلب درجة عالية من المرونة لمواكبة تغيّرات سريعة تحمل تحديات وتهديدات محتملة.