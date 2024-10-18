«صحة دبي» تطلق نسخة محدّثة من «DHA»

استحدثت هيئة الصحة في دبي تطبيقاً ذكياً جديداً أكثر تطوراً وتميزاً، مواكبة للتحولات الرقمية السريعة التي تشهدها دبي.

ويتسم تطبيق «DHA» في حلته الجديدة بالتكامل والشمولية، وسهولة التصفح والانتقال السلس بين باقة الخدمات والصفحات، إلى جانب مميزات أخرى كثيرة ومتنوعة، تفوق توقعات المتعامل مع الهيئة، وتحقق رضاه وسعادته.

وقالت المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي مدير إدارة سعادة المتعاملين في هيئة الصحة بدبي، فاطمة الخاجة، إن تطبيق «DHA» هو عبارة عن بوابة رقمية موحّدة فائقة المستوى، حرصت الهيئة على تطويره لتحسين تجربة المتعاملين معها، وتلبية رغباتهم ومتطلباتهم على الوجه المرجوّ.

وأوضحت الخاجة أنه بإمكان المتعامل الآن الوصول بسهولة إلى الخدمات الرقمية للهيئة، بما في ذلك منصة المعلومات الصحية الموحدة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، للاطلاع على تفاصيل المواعيد السابقة، ونتائج المختبرات ومعلومات الأدوية، إضافة إلى منصة المهنيين الصحيين، والمنشآت الصحية، للوصول إلى كل الخدمات والمعلومات والبيانات.

وذكرت أن هناك العديد من الخدمات منها: الوصول إلى السجلات الطبية (المواعيد الطبية السابقة، ونتائج المختبرات، والأدوية)، والوصول إلى لوحة التحكم الخاصة بالمهنيين الصحيين للتعرّف إلى تفاصيل الترخيص وحالته، وتحديث نقاط التطوير المهني المستمر (CPD)، وتفاصيل المخالفات، إضافة إلى تسهيل إمكانية الوصول بشكل مباشر إلى المكتبة الطبية ومنصة «مواهب».

وقالت إن تطبيق «DHA» يتيح فرص الوصول إلى تسجيل الدخول باستخدام حساب هيئة الصحة في دبي، أو الهوية الرقمية «UAE Pass»، من خلال تقنية التعرّف إلى بصمة الإصبع (Touch ID)، أو من خلال تقنية التعرّف إلى الوجه (Face ID)، والوصول إلى قائمة التطعيمات والفحوص الدورية التي توصي بها هيئة الصحة في دبي لكل فئة عمرية، والمعلومات والخدمات المقدمة من قِبل هيئة الصحة، بما في ذلك قنوات التقديم للخدمة والرسوم والوثائق المطلوبة، والأهلية، إضافة إلى خطوات التحضير.