«رادار افتراضي» لكشف حالات «التنمر الإلكتروني»

أطلقت شرطة الشارقة مشروع «رادار الواقع الافتراضي»، خلال مشاركتها في معرض جيتكس غلوبال 2024، وهو أداة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تهدف إلى كشف حالات التنمر الإلكتروني، ويقوم هذا النظام برصد المخالفات وانتهاكات سياسة المنصات الافتراضية، مع إيقاف رسائل المتنمرين والإبلاغ عنها؛ ما يسهم بشكل فعال في الحد من جرائم التنمر المستقبلية، ويعزز من تحقيق بيئة رقمية آمنة للجميع.

وكما طرحت شرطة الشارقة مشروع «التثقيف الذكي» بوساطة «عائلة سند وصون»، وهي أول عائلة إماراتية افتراضية تهدف إلى إنشاء مجتمع رقمي آمن، ونشر الوعي الأمني بلغات عدة في مختلف المجالات الجنائية والأمنية، بما في ذلك الجرائم الإلكترونية والسيبرانية وجرائم الذكاء الاصطناعي، وذلك باستخدام تقنيات التعليم التفاعلي، بهدف تقديم رسائل توعوية حول مخاطر هذه الجرائم.

وقال القائد العام لشرطة الشارقة عبدالله بن عامر، إن معرض «جيتكس» يمثل منصة مثالية لتسليط الضوء على المشاريع الرائدة التي تشكل جزءاً من استراتيجية شرطة الشارقة المستقبلية؛ وبما يحقق رؤية دولة الإمارات في التحول الرقمي، وتعزيز جودة الحياة في الإمارة، مؤكداً سعي القيادة وحرصها المستمر على نشر ثقافة الابتكار، وتبني أحدث التقنيات لتقديم حلول ذكية مبتكرة تواكب تطلعات المستقبل، وتسهم في تحسين الخدمات المقدمة للجمهور، معبراً عن تقديره للكفاءات الشرطية المتميزة التي قادت هذه المشاريع الريادية للارتقاء بالمنظومة الأمنية، وتقديم حلول مبتكرة تخدم المجتمع، وتسهم في تطوير أساليب التصدي للتحديات الأمنية الحديثة؛ لتحقيق بيئة آمنة ومستدامة تلبي احتياجات الأفراد، وتواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة.