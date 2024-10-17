تعاون بين «سنتكست» و«أمازون ويب» لتمكين الشركات الناشئة بالإمارات

أعلنت شركة «CNTXT»، المتخصصة في الحلول الرقمية وتحليل البيانات، التعاون مع «أمازون ويب سيرفيسز AWS»، التابعة لشركة «Amazon.com» لتقديم حلول مبتكرة لتمكين حكومة أبوظبي والشركات الناشئة في دولة الإمارات.

وتهدف شركة «CNTXT» في هذا الشأن إلى تطوير منصة موحدة تعتمد على خدمات «أمازون ويب سيرفيسز» لتسهيل وتسريع الإنجاز في الخدمات الحكومية التي تشمل الترخيص، التصاريح، التفتيش، التدقيق والتقاضي لمصلحة حكومة أبوظبي، مع إمكانية التوسع لتشمل مناطق ومؤسسات حكومية أخرى في دولة الإمارات.