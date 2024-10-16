إطلاق مجالس «نحن الإمارات 2031 للذكاء الاستراتيجي»

أطلقت حكومة دولة الإمارات مجالس «نحن الإمارات 2031 للذكاء الاستراتيجي»، في مبادرة مشتركة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لاستقطاب أكثر من 120 من صناع القرار وقادة الفكر والخبراء العالميين سنوياً، والمسؤولين في الجهات الحكومية وقادة القطاع الخاص في دولة الإمارات، في حوار حول التوجهات العالمية ذات الأولوية لتحقيق «رؤية الإمارات 2031» ومستهدفاتها الوطنية.

أطلقت المجالس بحضور وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عمر سلطان العلماء، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية 2024، التي انطلقت في دبي أمس، وتستمر حتى غد، ضمن المبادرات المشتركة لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية المعرفية بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، التي تم توقيعها في الدورة 54 للمنتدى مطلع العام الجاري في دافوس، بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي، ومؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، البروفيسور كلاوس شواب، ووقعها كل من مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، هدى الهاشمي، ورئيس البحوث الاستراتيجية بالمنتدى، ستيفان ميرجينثالر.

وتستشرف مجالس «نحن الإمارات 2031 للذكاء الاستراتيجي» التوجهات العالمية الاستراتيجية التي تسرّع تحقيق الركائز الأربع لرؤية الإمارات 2031، وهي «المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً»، و«المركز العالمي للاقتصاد الجديد»، و«الداعم الأبرز للتعاون الدولي»، و«المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً».

وتوظف منصة «نحن الإمارات 2031 للذكاء الاستراتيجي» المصادر العالمية المتخصصة، والبيانات والمعلومات التي يقدمها أكثر من 2500 خبير دولي، وأكثر من 450 مصدراً عالمياً، في بناء الاستراتيجيات الحكومية على أسس علمية وعملية.

وأكدت هدى الهاشمي أن الذكاء الاستراتيجي يشكّل محوراً أساسياً لآلية عمل حكومة دولة الإمارات في تصميم مسارات مستقبل العمل الحكومي، ووضع السياسات وبناء الاستراتيجيات، ما يجسد رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بترسيخ منظومة عمل حكومي معززة باستشراف المستقبل، ومدعومة بمنظور استراتيجي يرتقي بالجاهزية والاستباقية الحكومية، ويسهم في تحقيق رؤاها المستقبلية الطموحة.

وقالت الهاشمي إن مجالس نحن الإمارات 2031 للذكاء الاستراتيجي، تمثل منصة لتعزيز تكامل منظومة العمل الحكومي المستقبلي، ومأسسة ثقافة التخطيط الاستراتيجي الاستباقي، الذي يوظف التكنولوجيا والابتكار والمعرفة والبيانات والشراكات لتعزيز الجاهزية للمستقبل، مشيرة إلى أن الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، في مجالس نحن الإمارات 2031 للذكاء الاستراتيجي، تبني على مسيرة من التعاون البناء، في إرساء نموذج متميز للشراكة بين الحكومات والمنظمات الدولية في رسم ملامح المستقبل.

وتتكامل مجالس «نحن الإمارات 2031 للذكاء الاستراتيجي»، في دعم جهود تعزيز مكانة دولة الإمارات مركز امتياز عالمياً في الاستباقية والفكر الاستراتيجي والتخطيط الحكومي الجاهز للمستقبل، والقائم على تفعيل البيانات وتوظيف تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والذكية لتصميم السياسات والاستراتيجيات. وهي تضم ثمانية مجالس.

8 مجالس

مجالس نحن الإمارات 2031 للذكاء الاستراتيجي تواكب تحقيق ركائز رؤية نحن الإمارات 2031، وصولاً إلى المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً، والمركز العالمي للاقتصاد الجديد، والداعم الأبرز للتعاون الدولي، والمنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً، وتضم:

المجلس الاستراتيجي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات المستقبلية.

المجلس الاستراتيجي للاقتصاد الكمي.

المجلس الاستراتيجي لمستقبل العمل وإعادة تأهيل المهارات.

المجلس الاستراتيجي للتعلم مدى الحياة.

المجلس الاستراتيجي لحلول الاقتصاد الأخضر.

المجلس الاستراتيجي لتوظيف التكنولوجيا الصحية.

المجلس الاستراتيجي لتمكين الابتكار الاجتماعي.

المجلس الاستراتيجي لتكنولوجيا التجارة.