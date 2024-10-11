«الأرصاد»: منخفض جوي متوقع تحوله إلى مداري يومي 14 و15 الجاري

قال المركز الوطني للأرصاد إن خرائط الطقس تشير إلى وجود منخفض جوي جنوب بحر العرب عند السواحل الهندية الغربية، وتوقع تعمقه إلى منخفض مداري، يتحرك باتجاه وسط بحر العرب يومي 14 و15 أكتوبر الجاري.

وذكر المركز أن هناك مسارين محتملين للمنخفض المداري المتوقع، الأول باتجاه الغرب إلى وسط بحر العرب، ثم باتجاه السواحل العمانية الوسطى، والثاني في اتجاه غرب جنوب غرب إلى وسط بحر العرب، ثم باتجاه سقطرى. وذكر أن الحالات المدارية تحدث فيها تغيرات كثيرة وسريعة ومفاجئة، لذا يراقب المركز الوضع بشكل دائم، وتوضيح المستجدات أولاً بأول.

وبالنسبة لحالة الطقس داخل الدولة، ذكرت النشرة الجوية للمركز أن طقس اليوم سيكون رطباً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً، وصحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وشمالاً بعد الظهر، قد يصاحبها سقوط أمطار، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً. وسيكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. وأشار المركز إلى أن غداً سيكون الطقس رطباً على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً، وصحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً، قد تكون ركامية بعد الظهر. ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. وذكر أن طقس الأحد سيكون رطباً على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً، وصحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً، ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع أن يكون طقس الإثنين صحواً إلى غائم جزئياً، تظهر السحب شرقاً، قد تكون ركامية بعد الظهر. ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

. مساران محتملان للمنخفض، وطقس السبت صحو إلى غائم جزئياً.