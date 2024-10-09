«الإمارات الصحية»: 813 مريضاً أجروا زراعة أسنان العام الجاري

حققت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نمواً ملحوظاً في مجال خدمة زراعة الأسنان، حيث ارتفع عدد العمليات التي تم إجراؤها من 110 عمليات في عام 2020 إلى 813 عملية في العام الجاري.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتور عصام الزرعوني، في بيان صحافي أمس، أن هذا النمو في خدمة زراعة الأسنان يعكس التزام المؤسسة بتطبيق توجيهات القيادة الرشيدة التي تركز على تقديم أفضل الخدمات في مجال الرعاية الصحية، وتحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين والمقيمين، تماشياً مع رؤية «نحن الإمارات 2031» ومئوية الإمارات 2071، الرامية إلى تطوير نظام صحي مستدام يحقق التطلعات المستقبلية للدولة.

من جانبها، شددت مديرة إدارة خدمات طب الأسنان في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتورة هيفاء هناوي، على التزام المؤسسة بتوفير بيئة آمنة ومريحة للمرضى، وتركيزها على التحسين المستدام في جميع مراحل الرعاية، بدءاً من الاستشارة الأولية حتى مرحلة التعافي، لافتة إلى أن هذا النجاح الاستثنائي في عمليات زراعة الأسنان لا يعود إلى جودة التقنيات المستخدمة وكفاءة الكادر الطبي فحسب، بل أيضاً إلى المستويات العالية من الاهتمام والرعاية الشخصية التي يحظى بها كل مريض.