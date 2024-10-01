حمدان بن محمد يعتمد "استراتيجية التعليم 2033" لدعم تحقيق أجندة دبي الاجتماعية 33

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، "استراتيجية التعليم 2033" لدعم تحقيق أجندة دبي الاجتماعية 33.

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس": "اعتمدنا اليوم خلال اجتماع المجلس التنفيذي "استراتيجية التعليم 2033" لدعم تحقيق أجندة دبي الاجتماعية 33، والتي نهدف من خلالها إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم، فهي استثمار في مستقبل دبي من أجل تمكين الأجيال.. فنحن نبني من خلالها تعليماً قائماً على مبدأ التعلم مدى الحياة.. تعليماً يستبق التحولات وينمّي المواهب والكفاءات.. تعليماً مستقبلياً يُشرك المعلمين والمتعلمين في مسار مستمر للإبداع والنمو نحو المستقبل الواعد".