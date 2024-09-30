حذف 97.7% من كلفة الأعباء غير الضرورية في «رخصتي» بالفجيرة

قالت شرطة الفجيرة إنها حذفت- بالشراكة مع بلدية الفجيرة - 97.7% من كلفة الأعباء غير الضرورية في مشروع «رخصتي»، في إطار تصفير البيروقراطية، مشيرة إلى أن معدل الرضا العام من المتعاملين عن تصفير البيروقراطية، ارتفع من 76.2% إلى 95.9%.

وأكد مدير برنامج تصفير البيروقراطية الحكومي في الفجيرة، المستشار هشام أميري، أن البرنامج الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في نوفمبر 2023، يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الإجراءات الحكومية، عبر تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة تتمثل في إلغاء 2000 إجراء حكومي غير ضروري، وتبسيط الإجراءات بنسبة 50% كحد أدنى، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية.

جاء ذلك خلال حفل تكريم شركاء نجاح مشاريع تصفير البيروقراطية والشركاء الاستراتيجيين، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة الفجيرة، أمس.

وأوضح أن البرنامج أنشأ حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي لرصد جميع إنجازاته، مرفقة بقصص واقعية، وإنتاج محتوى نوعي حول تقليص البيروقراطية.

وأضاف أن 30 سبتمبر الجاري هو الموعد المقرر لتسليم عمليات التصفير، حيث يبدأ بعدها برنامج التقييم، وهو برنامج متكامل يهدف إلى تحقيق أهداف واضحة بمعايير عالية يمكن تصديرها كنموذج للعالم ويتميز بخصائصه المهمة التي تعتمد على إشراك الموظفين والعاملين في عملية تصفير البيروقراطية الحكومية، حيث يعد الاستماع لآراء المتعاملين والموظفين وأفراد المجتمع أمراً أساسياً.

وأكد أن كل عملية تصفير تتطلب رؤية جديدة للأمور والتساؤل عن أهمية كل إجراء أو متطلب، لافتاً إلى أن البرنامج له أثر ملموس في المجتمع يتمثل في تعزيز تميز دولة الإمارات في جميع المجالات، ومنها العمل الحكومي.

من جانبه، أوضح مدير إدارة تقييم الخدمات الحكومية في الفجيرة، سالم باليوحة، أن الإمارات تعد الأولى في تصفير البيروقراطية، وأن المشروع يمثل حالياً أكبر مبادرة من نوعها، حيث أبدت دول عدة وجهات رغبتها في الاطلاع على إنجازات الإمارات في هذا المجال، مشيراً إلى أن عدد المبادرات والإجراءات التي تم اتخاذها فاق التوقعات، وأن المرحلة المقبلة ستشهد بدء تقييم جميع الإجراءات والإنجازات المحققة، وذلك في الثالث من أكتوبر المقبل.

من جانبه، استعرض نائب مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، العقيد محمد سعيد الهامور اليماحي، خطة عمل فريق تصفير البيروقراطية الحكومية في شرطة الفجيرة، مسلطاً الضوء على الشراكات المثمرة التي أسهمت في تحقيق التوجهات الاستراتيجية لشرطة الفجيرة، وتعزيز رضا المجتمع.

وأشار اليماحي إلى أن مشروع «اختبار اليوم الواحد»، بالشراكة مع بلدية الفجيرة، أسهم في حذف 97.7% من كلفة الأعباء غير الضرورية على المتعامل في في مشروع «رخصتي»، فيما ارتفع معدل رضا المتعاملين عن تصفير البيروقراطية من 76.2% إلى 95.9%. وتحدث اليماحي عن جائزة تصفير البيروقراطية الحكومية التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة الفجيرة، وتستهدف مراكز تقديم الخدمة على عدة مستويات، منها المستوى الفردي للعاملين والشركاء والمتعاملين. كما تشمل الجائزة مستوى الوحدات التنظيمية التابعة للقيادة، والمستوى الوظيفي للعاملين.

وأشار إلى استحداث 11 دليلاً، من بينها دليل إرشادي وتنظيمي ودليل عمل، وحساب كلفة الخدمة، وتفويض ومنح الصلاحيات، ودليل جائزة تصفير البيروقراطية.