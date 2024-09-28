رصد المذنب «A3» في سماء الإمارات

رصدت جمعية الإمارات للفلك فجر أمس في سماء الدولة المذنب «A3» على ارتفاع ست درجات، بواسطة عدسة عضو الجمعية المصور الفلكي تميم التميمي.

ويتألق المذنب حتى منتصف أكتوبر المقبل ويزداد سطوعاً بشكل مطرد مع اقترابه من الشمس أو من الأرض، ويمكن مشاهدته بالعين المجرّدة.

ومن المتوقع أن يكون المذنب «A3» الأكثر إضاءة بين المذنبات التي يمكن مشاهدتها خلال العقد الحالي.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، إن ظهور ذيل المذنب صباح أمس كان متألقاً بالقدر الظاهري، فيما ستتحسن إمكانية رؤيته في الإمارات خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن المذنب «A3» تم اكتشافه في 12 أغسطس 2023 كذيلٍ من الغبار والجليد، وربما كذيلين أحدهما أبيض والآخر أزرق، واتجاهه في النظام الشمسي الداخلي يعني أن ذيله قد يعكس مزيداً من الضوء تجاه الأرض، ما يجعله يبدو أكثر سطوعاً، حيث يطلق علماء الفلك على هذا ما يسمى بالتشتت الأمامي.

وأضاف أنه لرصد المذنب توجد نافذتا رؤية منفصلتان للموجودين في نصف الكرة الشمالي ابتداءً من أمس حتى الثاني من أكتوبر المقبل، حيث يمكن رؤيته في الشرق قبل شروق الشمس مباشرة. وسيكون المذنب «A3» بين كوكبة الأسد وكوكبة السدس فوق الأفق الشرقي ويتلاشى تدريجياً مع تقدم الشهر.

وأضاف أنه في الفترة من 12 - 30 أكتوبر المقبل يمكن رؤيته في الغرب بعد غروب الشمس مباشرة، وهي الأفضل، وسيكون المذنب «A3» في كوكبة الحواء فوق الأفق الغربي، ويتلاشى تدريجياً مع تقدم الشهر.

ومن المحتمل أن تكون أفضل المناظر عندما يكون قرب الحضيض الشمسي في 12 أكتوبر المقبل، وهو أقرب موقع من الشمس سيصل إليه.