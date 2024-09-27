بلدية دبي تحتفل باليوم الدولي الـ5 للتوعية بالفاقد والمهدر من الأغذية

احتفلت بلدية دبي اليوم بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) باليوم الدولي الخامس للتوعية بالفاقد والمهدر من الأغذية تحت شعار: "الابتكار لنظم أغذية سليمة لمستقبل مستدام".

حضر الفعالية عدد من الخبراء والمتخصصين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية، بهدف مناقشة مجموعة من الاستراتيجيات المتقدمة التي تركز على دور الأطر التنظيمية والتشريعية والتوجهات الحكومية في دعم هذه الجهود وأهمية ضمان تعزيز الأمن الغذائي على مستوى الإمارة.

وأكدت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المديرة التنفيذي بالإنابة لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي، الالتزام المستمر بتعزيز الاستدامة في الإمارة، والحرص على زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الاستهلاك الواعي والمسؤول، من خلال نشر المعرفة وتوجيه السلوكيات نحو ممارسات تضمن استدامة الموارد الغذائية.

من جانبه، شدد كيان أكرم جاف، مستشار ورئيس بعثة مكتب منظمة الفاو شبه الاقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن على أهمية الاحتفال باليوم الدولي الخامس للتوعية بالفاقد والمهدر من الأغذية، مشيرًا إلى أن تقليص الفاقد والمهدر يعزز الحفاظ على البيئة من خلال تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، ويضمن استخدام الموارد الطبيعية بشكل أكثر كفاءة.

وأطلقت بلدية دبي بهذه المناسبة سلسلة من المبادرات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بسلامة وجودة الغذاء ونظمت عدداً من الورش التوعوية التي استهدفت طلاب المدارس وأفراد المجتمع والعاملين في القطاع الغذائي إلى جانب مسابقة شاركت فيها 14 مدرسة من أجل تطوير حلول مبتكرة في مجال استدامة النظم الغذائية.