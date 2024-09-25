 رئيس الدولة يلتقي ولي عهد البحرين ووزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأميركيين

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة.

وتبادل سموه وولي عهد البحرين - خلال اللقاء الذي جرى في واشنطن - الأحاديث الودية حول العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، وما يجمعهما من روابط وثيقة، إضافة إلى العمل المشترك من أجل تعزيز التعاون بما يحقق الخير والنماء للشعبين الشقيقين.

ونقل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة - خلال اللقاء - تحيات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فيما حمّله سموه خالص تحياته إلى جلالته، متمنياً للبحرين وشعبها دوام التقدم والنماء.

إلى ذلك، التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى الولايات المتحدة. وبحث صاحب السمو رئيس الدولة مع وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأميركيين - خلال اللقاءين - العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين البلدين الصديقين، والعمل المشترك على تعزيز هذه العلاقات على مختلف المستويات. كما استعرض سموه مع المسؤولين الأميركيين عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلوا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية العمل على منع توسع الصراع فيها بما يهدد الأمن والسلام الإقليميين.