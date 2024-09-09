تقسيط

وفّرت بنوك كثيرة عاملة في الدولة خدمة تقسيط الرسوم المدرسية، حيث تلقى العملاء العديد من المكالمات التي توضح هذه الخدمة التي يتم استخدامها مقابل رسوم معاملة أو فائدة تدفع على إجمالي المبلغ.

ثناء

أثنى سائقون في مدينة العين على إدارة المرور في الشرطة والبلدية، مشيرين إلى مرونة الإشارات الضوئية التي تفتح تباعاً على الطرق المستقيمة، ولمسافات طويلة، الأمر الذي يسهل بشكل كبير الحركة المرورية، ويسهم في اختصار الوقت.

قطط

قال مرتادو قناة دبي المائية إنهم يعانون انتشار القطط بشكل كبير على طول القناة، خصوصاً القريب من جسر التسامح، لاسيما في الفترة المسائية، مشيرين إلى أنها أصبحت تسبب إزعاجاً، خصوصاً للأفراد الجالسين على كراسي الاستراحة المتوافرة على طول القناة للاسترخاء. وناشدوا المسؤولين في الجهات المعنية النظر في الأمر.

دراجات

نلاحظ في الآونة الأخيرة قيادة شباب دراجات نارية غير مرخصة، على شارع الوحدة في الشارقة والشوارع الفرعية له، إذ لا تحمل لوحات أرقام، وتسير بسرعات عالية، خصوصاً في الفترة المسائية، فضلاً عن أن أصحابها يخوضون سباقاً بينهم، ينجم عنه ضجيج عالٍ، ويشكل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين، ونأمل من الجهات المعنية النظر في هذا الأمر.

«سكوترات»

نطالب الجهات المعنية بمخالفة سائقي الدراجات الكهربائية (سكوترات) الذين يسيرون على الطرقات الرئيسة والفرعية، وأحياناً عكس الاتجاه، الأمر الذي يسبب ربكة كبيرة لسائقي المركبات.