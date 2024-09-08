الأحد 15 سبتمبر عطلة المولد النبوي في الحكومة الاتحادية

تقرر أن تكون عطلة المولد النبوي الشريف في الحكومة الاتحادية الأحد الموافق 15 سبتمبر الجاري.

جاء ذلك في تعميم أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لجميع الوزارات والجهات الاتحادية بناء على قرار مجلس الوزراء بشأن أجندة العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة للعام 2024، ومنها عطلة المولد النبوي الشريف.

وهنأت الهيئة بهذه المناسبة قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والأمتين العربية والإسلامية.