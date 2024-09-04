"بلدية دبي" تُدخل تحديثات على خدمة "طلب تصريح تخطيطي".. تعرف إليها

أفادت بلدية دبي، أنها أدخلت تحديثات جديدة على خدمة طلب تصريح تخطيطي، حيث يمكن للمتعاملين عبر الموقع الإلكتروني طلب التصريح والحصول على الرد التخطيطي.

وأوضحت البلدية أنه أصبح بإمكان المتعامل أيضاً عن طريق النظام الإلكتروني، حجز موعد من دون الحاجة للحضور شخصياً إلى مركز الخدمة لتقديم الطلب.

وحددت بلدية دبي 5 خطوات للحصول على التصريح؛ أولها تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني للخدمات التخطيطية التابع لبلدية دبي، والتقديم على طلب الخدمة، والتحقق من رد بلدية دبي من خلال موقع بلدية دبي الإلكتروني أو من خلال البريد الإلكتروني، ودفع الرسوم المستحقة إن وجدت، وأخيراً استلام التصريح عبر موقع بلدية دبي الإلكتروني (نافذة الخدمة).

وتُمكّن هذه الخدمة، المتعاملين، من الحصول على تصريح تخطيطي للأراضي وهو مستند رسمي يصدر عن إدارة التخطيط التنفيذي، ينص بالموافقة على تطوير أو تعديل أرض أو مبنى بما هو مختلف عن التشريعات التخطيطيّة المذكورة في الخريطة التخطيطيّة للأرض وبما يعود بالنفع على المستثمر والإمارة وذلك ضمن معايير واشتراطات تخطيطيّة خاصّة يتمّ تحديدها ويجب مراعاتها والتقيّد بها.

ويصدر التصريح التخطيطي على الخدمات الفرعية التالية:

استغلال فيلا سكنية لنشاط خدمي

إضافة نشاط خدمي على أرض صناعية

إضافة نشاط خدمي على أرض سكن عمال

تصريح المنشآت الفندقية

تقسيم ودمج وتعديل حدود الأراضي

إضافة وحدة سكنية ثانية لأسباب اجتماعية

التعديل على المحدّدات التخطيطية للأرض (الاستعمال، الارتفاع، الارتداد، المواقف، المساحة الطابقية والنسبة الطابقية)

تغيير الاستعمال الجزئي

تثبيت/ ترخيص وضع قائم

الدخول أو الفتح من أراضي الخدمات العامة

بناء فلل استثمارية

يمكن كذلك التقديم على طلب تصريح تخطيطي لتجديد أو نقل تصاريح تخطيطية سابقة أو حساب الرسوم لموافقة مبدئية صادرة مسبقاً.