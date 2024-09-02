مقترح

يقترح أصحاب مزارع في منطقة الروية الثالثة بدبي، قيام البلدية بجولات تفقدية حول المزارع لضمان التزام العاملين فيها بالحفاظ على النظافة خارج أسوارها، الأمر الذي يضمن الحفاظ على النظافة العامة والمظهر الجميل لمرتادي المنطقة.

مواقف

شكا سائقو مركبات في العين، الركن العشوائي للدرّاجات الهوائية في الأماكن العامة وعلى الأرصفة، وعند أعمدة الإنارة والأشجار، ما يشوّه المنظر العام، خصوصاً على الطرق الفرعية والرئيسة، وطالبوا المسؤولين في الجهات المعنية بتوفير مواقف نظامية للدرّاجات.

تشجير

كرّر مرتادو طريق (المدام-الشويب)، الذي يربط بين مدينة العين والشارقة، مطالبتهم بتشجير طرفي الطريق بأشجار تمنع زحف الكثبان الرملية على الطريق الحيوي، حيث يعانون، خصوصاً في فصل الصيف وأيضاً مع هبوب الرياح جراء أمطار الروايح، زحف الكثبان الرملية إلى وسط الطريق وجانبه، ما يسبب إرباكاً للسائقين وانحراف المركبات في حال وجود كثافة لهذه الرمال.

كلاب

شكا سكان في منطقة الصاروج بمدينة العين وجود كلاب ضالة تجوب طرقات المنطقة ليلاً، وتحديداً على شارع خطم الشكلة، مطالبين المسؤولين في الجهات المعنية بوضع حل لهذا الأمر.