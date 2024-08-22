30 مواطناً ومواطنة في الدفعة الثانية لـ «قيادات نافس»

أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) أن الدفعة الثانية من برنامج «قيادات نافس» المقرر إطلاقها قبل نهاية العام الجاري، ستضم 30 مواطناً ومواطنة من فئة رؤساء الأقسام والمديرين والمختصين في القطاع الخاص والمصرفي والتأميني، منوهاً بأن هناك ستة شروط يجب استيفاؤها للنظر في طلبات الالتحاق بالبرنامج، أهمها أن يكون المتقدّم من مواطني الدولة العاملين في مناصب قيادية وإشرافية في القطاع المصرفي والتأميني والمالي والقطاع الخاص، وألا يقل عمره عن 25 عاماً، وأن يكون من حملة شهادة الدبلوم العالي أو ما يعادلها.

وتفصيلاً، حدد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) ستة شروط رئيسة لقبول الراغبين في الانضمام للدفعة الثانية من برنامج «قيادات نافس» التي تم فتح باب تسجيل طلبات الالتحاق بها من منتصف أغسطس الجاري إلى نهاية سبتمبر المقبل، بالتعاون مع برنامج قيادات حكومة الإمارات.

ويعد برنامج قيادات «نافس» ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة لبناء جيل جديد من القيادات الوطنية الشابة القادرة على قيادة القطاع الخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وفق رؤية مستقبلية طموحة، وتعزيز إسهاماتهم الفاعلة في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة.

وأوضح المجلس على حساباته الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي، أن الدفعة الثانية من البرنامج ستضم 30 من الكوادر الإماراتية التي تتوافر فيها الشروط الستة لقبول طلبات التسجيل في البرنامج وهي: «أن يكون المتقدم من مواطني الدولة العاملين في مناصب قيادية وإشرافية في القطاع المصرفي والتأميني والمالي والقطاع الخاص، وألا يقل عمر المرشح عن 25 عاماً، وأن يكون من حملة شهادة الدبلوم العالي أو ما يعادلها، وكذلك أن يتمتع بخبرة في قيادة فرق العمل، إضافة إلى إجادة التواصل باللغتين العربية والإنجليزية، وأن يكون أكمل برنامج الخدمة الوطنية الإلزامية»، لافتاً إلى أنه يمكن للكوادر المواطنة الترشيح عن طريق المنشآت التي يعملون فيها، أو بصورة شخصية عبر منصة «نافس»، حيث يقدم طلب الانتساب للبرنامج من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمنصة نافس https://nafis.gov.ae.

وضمت الدفعة الأولى من برنامج قيادات «نافس» التي انطلقت في نوفمبر العام الماضي، 24 مواطناً ومواطنة من فئة رؤساء الأقسام والمديرين والمختصين في القطاع الخاص والمصرفي والتأميني، تخرجوا في البرنامج بعد إتمامهم أكثر من 170 ساعة تدريبية تضمنت أساليب مبتكرة عدة، شملت التعلّم المباشر من خبراء قياديين على مستوى العالم، إلى جانب تدريبات عملية عدة لابتكار الحلول لمجموعة من التحديات التي تواجه المؤسسات ومختلف القطاعات في الوقت الحاضر، كما تمكّن المتدربون من التواصل عبر الأنشطة التفاعلية واللقاءات مع القادة، للاطلاع على أفضل التجارب المطبقة في الدولة، إضافة إلى تقديمهم مشاريع تطويرية صمموها وعرضوها كمشاريع تخرّج في ختام أعمال البرنامج.

وذكر المجلس أنه سيتم اختيار الكوادر المواطنة الـ30 المؤهلة للالتحاق بالدفعة الجديدة من البرنامج (المتدربون) من خلال اختبارات على مرحلتين، حيث يشترط اجتياز المرحلة الأولى من الاختبارات (الافتراضية)، للوصول إلى المرحلة الثانية من التقييم (الحضوري)، مشيراً إلى أن البرنامج يركز على تطوير المهارات القيادية للكوادر الإماراتية المتميزة في القطاع الخاص، وتعزيز دورهم وتمكينهم من خلال برامج متخصصة وورش عمل تدريبية تفاعلية، لضمان تعزيز تنافسيتهم واستدامة نجاحهم.

ووفقاً لـ«نافس» يتضمن برنامج قيادات نافس، ورش عمل حضورية وافتراضية وزيارات ميدانية داخل الدولة وخارجها، ولقاءات مع قادة وخبراء في مختلف القطاعات والتخصصات للاستفادة من تجاربهم ومعرفتهم، وتعزيز الروح الابتكارية والإبداعية لدى المشاركين، وتمكينهم من تطبيق المفاهيم والنظريات الحديثة في مكان العمل. كما يزوّد البرنامج الشباب المتدربين بالمهارات والكفاءات والقدرات القيادية، وفقاً لمنهجية علمية مدروسة مستوحاة من النموذج الإماراتي في القيادة الحكومية، حيث يستفيد المشاركون من الخبرات المتراكمة لبرنامج قيادة حكومة الإمارات لصناعة قيادات وطنية ملهمة، وقدوة يحتذيها الشباب في القطاع الخاص.

• تخريج 24 مواطناً ومواطنة من فئة رؤساء الأقسام والمديرين والمختصين في القطاع الخاص والمصرفي والتأميني في الدفعة الأولى من البرنامج.