17 خدمة رقمية استباقية تقدمها «أسرتي» دون طلب وثائق

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن باقة أسرتي، توفر 17 خدمة رقمية استباقية، من دون طلب وثائق أو الحاجة إلى زيارة.

وقالت: «إن باقة أسرتي منصة رقمية استباقية، تقدم خدمات للأسرة الإماراتية من مكان واحد، وتضم 36 شريكاً على المستوى الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص».

وأوضحت أن الباقة تتضمن خدمات: تحميل وثيقة عقد القران، بيانات الأسرة، صندوق الزواج، الزواج الجماعي، الدعم السكني، الاستبيان النمائي للطفل، حجز المقعد الدراسي، التقديم على إجازة الأبوة والأمومة، العلاوة الاجتماعية التي تضم ثلاث خدمات، «مبروك ما ياك» التي يحصل المتعامل من خلالها على خدمات للمولود الجديد وهي: إصدار شهادة الميلاد، إضافة المولود في خلاصة القيد، تسجيل المولود في السجل السكاني، إصدار جواز السفر، إصدار بطاقة الهوية، التأمين- ثقة، بطاقة صحية (اختياري).

وشرحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تفاصيل باقة أسرتي، عبر موقعها الإلكتروني، وذكرت أن مراحل الحصول على الخدمة الاستباقية، تبدأ بمجرد حلول موعدها وقبل طلبها، حيث يتم وبشكل استباقي إشعار المتعاملين عن الخدمات المطلوبة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، عند عقد القران يتم إشعار الزوج بالرابط الخاص بخدمة إصدار/تحديث بيانات الأسرة، وبمجرد الدخول على الرابط ينتقل إلى خطة دفع رسوم الخدمة دون طلب أي مستندات.

وأفادت بأن باقة أسرتي تُعدُّ نموذجاً متميّزاً لجيل جديد من الخدمات الحكومية الاستباقية، فهي توفر الخدمات للمواطنين بشكل استباقي دون الحاجة إلى تقديم طلبات أو تعبئة استمارات أو تحميل وثائق، ويحصل المواطن على هذه الخدمات تلقائياً عبر منصة أسرتي عند حلول موعدها، ما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير الوقت والجهد، وزيادة مستوى سعادتهم وتحقيق تطلعاتهم وأحلامهم.

وتُعدُّ باقة أسرتي برنامجاً حكومياً استباقياً تابعاً للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تم تطويره من قبل هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بالتعاون مع مجموعة مختلفة من الجهات الاتحادية والمحلية، وهو الأول من نوعه، ويهدف إلى تقديم حزمة واسعة من الخدمات الأسرية للمواطنين بطريقة استباقية في إطار تأسيس أسرهم، بما يدعم التعليم السليم ويضمن احتياجات الأسرة.

وتتضمن رحلة المتعامل المواطن في المرحلة الحالية من باقة أسرتي، مجموعة من الخدمات الاستباقية تعكس المفهوم الحقيقي لجودة الحياة، وتقدم بشكل استباقي دون طلبها، وتشمل خدمات توثيق عقد القران، إصدار/تحديث بيانات الأسرة، منحة الزواج، بيانات الراتب والأراضي والأملاك، الدعم السكني، الحمل ومواعيد المراجعات الطبية، مواعيد التطعيمات، حجز المقاعد الدراسية.

وجاءت هذه الباقة في سياق حرص الهيئة على الاستجابة السريعة لتوجيهات القيادة الحكيمة المتعلقة بتطوير الخدمات وتقديمها بشكل استباقي دون طلبها، وإسعاد المواطنين وتحسين جودة حياتهم، كما أنها تجسّد مبادئ وعد حكومة الإمارات لخدمات المستقبل الثمانية، وتنطلق من توجهات ورؤية استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، كما تسهم في تمكين متطلبات وأهداف رؤية نحن الإمارات 2031 ومئوية الإمارات 2071، حيث تدعم مخرجات باقة أسرتي ريادة الدولة وتعزز تنافسيتها إقليمياً وعالمياً في مجال الخدمات الحكومية.

• 36 شريكاً في باقة أسرتي على المستوى الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص.