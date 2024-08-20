التقديم أول سبتمبر.. 5 شروط للحصول على 150 ألف درهم سلفة "تباركتوا" بدون فوائد

حددت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، أول سبتمبر لتقديم طلبات مبادرة سلفة الزواج الميسّر "تباركتوا" ضمن برنامج "دعم نمو الأسرة الإماراتية"، وهي مبادرة حكومية لتشجيع الشباب المقبلين على الزواج، وتهدف لتيسير متطلبات الزواج، من خلال تقديم سلفة مالية للموظفين المواطنين في القطاعين العام والخاص، والمقبلين على الزواج بدون فوائد أو رسوم، بما يمكنهم من بداية حياة زوجية مستقرة.

وأشارت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، إلى تنفيذها مبادرة، "تباركتوا"، لتتيح للشباب المواطنين الذين يحملون خلاصة قيد صادرة عن إمارة أبوظبي، إمكانية الحصول على سلفة مالية بقيمة تصل إلى 150 ألف درهم دون فوائد أو رسوم، بما يمكنهم من بداية حياة زوجية مستقرة ومزدهرة، لافته إلى أن التسجيل سيتمَّ عبر منصة «مِديم» الإلكترونية، كما ستُعلِن الهيئة عن قنوات تلقّي طلبات الحصول على خدمة سلفة الزواج الميسَّر.

وحددت الهيئة 5 شروط لمبادرة سلفة الزواج الميسّر، تشمل: أن يكون كلا الزوجين من مواطني دولة الإمارات وأن يكون الزوج حاملاً لخلاصة قيد صادرة عن إمارة أبوظبي، وألا يقلّ سنّ الزوج عن (21) سنة ميلادية، وسنّ الزوجة عن (18) سنة ميلادية عند توقيع عقد الزواج، وأن يتمّ تقديم الطلب من قبل المتزوجين حديثاً خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ عقد الزواج، وأن يكون الدخل الشهري الإجمالي للزوج أقل من 60 ألف درهم، وذلك في تاريخ تقديم الطلب، بالإضافة إلى أن يتمتع الزوج بالقدرة الائتمانية وفقاً لسياسة الإقراض لدى البنوك العاملة بالدولة.