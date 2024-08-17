القمر العملاق الازرق في سماء الإمارات الاثنين المقبل

أفاد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، إبراهيم الجروان، أن القمر العملاق الأزرق، سيشاهد في عموم الأرض الاثنين المقبل.

وقال الجروان لـ " الإمارات اليوم"، أن "القمر العملاق" أو "بدر الحضيض "، يطلق على القمر البدر في حالة تزامن حدوث البدر مع وقوع القمر في أقرب نقطة من الأرض (الحضيض) او اقرب اليها بنحو 90% من المسافة ، أو بمسافة دون 360,000 كم من الارض.

وعند موضع الحضيض يزداد حجمه الظاهري بنحو 15% ، و إضاءته بنحو 28% عنه عند كونه في موضع الأوج، و لها تأثير البدر الاعتيادي كالمد البحري العالي و الجزر البحري المنخفض، و بصورة اكبر قليلا .

وأضاف الجروان أن القمر العملاق سيكون يوم الاثنين 19 أغسطس هو الأول من بين أربعة منها هذا العام 2024 ، حيث سيحدث كذلك في 17 سبتمبر ، و17 أكتوبر ، و15 نوفمبر. سيكون أقرب قمر عملاق هو قمر الصيادين في أكتوبر.

وأوضح أن الحضيض القمري يتكون عندما يكون بعد القمر دون 360,000 كم، والمتوسط 380,000 كم، أما الاوج القمري عندما يكون بعد القمر اكبر من 404,000 كم.

وأشار إلى أن هناك ما يعرف ب القمر الأزرق ، وهو ليس ازرق اللون بالطبع و إنما يشير القمر الازرق ببساطة إلى البدر الثاني في شهر تقويمي واحد ، أو البدر الثالث من 4 ابدار في الفصل كما هو في فصل الصيف الحالي حيث البدر في 21 يونيو ، و 21 يوليو ، و 19 أغسطس، و 17 سبتمبر.