رئيس تشيلي يزور "متحف المستقبل" ويطلع على مشاريعه لصناعة مستقبل أفضل للبشرية

استضاف "متحف المستقبل" بدبي، فخامة الرئيس غابرييل بوريك فونت رئيس جمهورية تشيلي، برفقة وفد رفيع المستوى خلال زيارته الرسمية لدولة الإمارات.

واطلع رئيس جمهورية تشيلي، خلال جولته في المتحف، على التصميم المميز للمبنى وأبرز معالمه وأقسامه إلى جانب التجارب التفاعلية والابتكارات التي يعرضها للزوار من مختلف أنحاء العالم.

كما تعرف فخامته على أبرز المبادرات والمشاريع المستقبلية التي يحتضنها المتحف للمساهمة في صناعة مستقبل أفضل للبشرية.

وتأتي هذه الزيارة على هامش الزيارة الرسمية الأولى من نوعها لرئيس جمهورية تشيلي إلى دولة الإمارات منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1978.