ارتفاع «الحرارة» اليوم.. وفرص لسقوط أمطار حتى الثلاثاء

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تتأثر خلال الفترة الحالية بامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، مضيفاً أن طقس اليوم سيكون رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكّل ضباب خفيف، ويصبح صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر سحب منخفضة على الساحل الشرقي صباحاً.

وأكد وجود فرصة تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار.

وذكر المركز أن درجات الحرارة تميل للارتفاع، كما يصبح الطقس رطباً ليلاً حتى صباح غد على بعض المناطق الساحلية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحوّل إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار، وتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عُمان.

وأوضح أن الطقس غداً يظل رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية، ويصبح صحواً إلى غائم جزئياً، مع ظهور السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مشيراً إلى وجود فرصة لتكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً مع احتمال سقوط أمطار، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحوّل إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار، وتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عُمان.

ولفت المركز إلى أن طقس الثلاثاء المقبل سيبقى رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية، يصبح غائماً جزئياً، مع فرصة تكوّن سحب ركامية ممطرة على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحوّل إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة، وتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، تصل إلى 50 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عُمان.

وأفاد بأن طقس الأربعاء المقبل سيكون صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً مثيرة للغبار، وتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان.

وأرجع المركز الوطني للأرصاد تكوّن السحب الركامية المصحوبة بسقوط أمطار تمتد على بعض المناطق الداخلية، إلى تأثّر الدولة خلال الفترة الحالية بامتداد عدد من المنخفضات الحرارية التي تعمل على رفع درجات الحرارة، أهمها منخفض الهند الموسمي، لافتاً إلى أن وجود الجبال الشرقية وارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار، يؤدّي إلى تكوّن السحب وفرص سقوط الأمطار.

وأوضح أن بعض مناطق الدولة تتأثر خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، بامتداد منطقة التقارب بين المدارين (ITCZ) الذي يصاحبه تكوّن سحب ركامية ممطرة أحياناً، مضيفاً أن دورة نسيم البر والبحر تلعب دوراً مهماً خلال هذا الشهر، حيث تتأثر الدولة برياح جنوبية شرقية ليلاً وصباحاً، وبرياح شمالية نهاراً، كما تتأثر أحياناً برياح جنوبية نشطة، خصوصاً خلال فترة الصباح، قد تثير الغبار، وتنشط الرياح الشمالية الغربية أحياناً وتكون مثيرة للغبار.

ولفت المركز إلى أن هذا الشهر يشهد كذلك تزايداً في الرطوبة النسبية في بعض الأيام خلال فترة الصباح الباكر على بعض المناطق، وقد يتشكّل ضباب أو ضباب خفيف في بعض الأيام القليلة خلال الشهر، مشيراً إلى أن متوسط درجات الحرارة خلال يوليو يراوح بين 34.6 و37.2 درجة مئوية. أما متوسط درجات الحرارة العظمى فبين 39.7 و43.8 درجة مئوية، ومتوسط درجات الحرارة الصغرى بين 29.1 و31.4 درجة مئوية.

• طقس اليوم سيكون رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكّل ضباب خفيف.