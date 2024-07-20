«الإمارات للفضاء» تستعرض إنجازاتها في «كوسبار»

شارك وفد من وكالة الإمارات للفضاء، برئاسة وزير الرياضة رئيس مجلس إدارة الوكالة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، في المؤتمر الـ45 للجنة أبحاث الفضاء (كوسبار) الذي عُقد في مدينة بوسان في جمهورية كوريا.

واستعرض الوفد خلال المؤتمر أهم المشاريع والإنجازات الرائدة لدولة الإمارات في مجال الفضاء، وسلط الضوء على الجهود الحثيثة التي تبذلها وكالة الإمارات للفضاء لتعزيز التعاون الدولي، ودعم الابتكار والتطوير في أبحاث الفضاء المتقدمة.

وشارك الفلاسي في جلسة حوارية عُقدت على هامش أعمال المؤتمر، بحضور كوكبة من القادة العالميين في مجال الفضاء.

وأوضح أن اقتصاد الفضاء الوطني شهد نمواً استثنائياً بعدما أسهمت الشركات الوطنية بأكثر من 10.9 مليارات درهم في الاقتصاد، ما يمثل 40.7% من الناتج الاقتصادي للقطاع الفضائي.

وأكد أن دولة الإمارات تحتل مراتب متقدمة عالمياً وإقليمياً في استثمار التكنولوجيا الفضائية، وإطلاق الأقمار الاصطناعية والنشاط الفضائي الشامل، وهو ما يعكس التزامها الراسخ بتعزيز قدراتها الفضائية.

وأضاف أن الدولة تسعى إلى تعزيز بيئة تعاونية بين القطاعين العام والخاص، ما يسهم في جذب المواهب والاستثمارات العالمية، وجعل الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار في مجال الفضاء.

وأبرز مسيرة برنامج الفضاء الوطني الممتدة على مدى 26 عاماً، مسلطاً الضوء على الإنجازات البارزة التي تجسد رؤية الدولة الطموحة. وبدأت الانطلاقة بتأسيس شركة الثريا عام 1997، التي أحدثت ثورة في الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، وصولاً إلى إطلاق مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ (مسبار الأمل) عام 2020، التي شكلت علامة تاريخية تعكس التزام الإمارات بالتميز في استكشاف الفضاء.

واستعرض «برنامج الإمارات لرواد الفضاء» والمهمة المقبلة لاستكشاف حزام الكويكبات في عام 2028، مؤكداً الدور الريادي للدولة في هذا المجال.

وأشار إلى الإعلان عن إرسال أول رائد فضاء إماراتي وعربي إلى مدار القمر، ما يعكس التزام الدولة المستمر بالابتكار وتحقيق إنجازات جديدة في مجال الفضاء، ووضع الإمارات في مقدمة الدول الساعية إلى استكشاف الفضاء وتطوير علومه.

وأكد أن الإمارات استطاعت تحقيق إنجازات كبيرة في مواجهة التحديات البيئية، باستخدام التكنولوجيا الفضائية، من خلال مشروع «مجمع البيانات الفضائية» الذي يشكل منصة رقمية متكاملة، تجمع وتوفر البيانات الفضائية للعلماء والباحثين، والمؤسسات الحكومية والخاصة والشركات الناشئة وأفراد المجتمع.