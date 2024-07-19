رئيس الدولة يعتمد 18 يوليو «يوم عهد الاتحاد»

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد الـ18 من شهر يوليو من كل عام «يوم عهد الاتحاد»، وذلك احتفاء بالاجتماع التاريخي الذي عقد في هذا اليوم من عام 1971، الذي وقَّع فيه المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام «وثيقة الاتحاد» ودستور الإمارات، وأعلن فيه بيان الاتحاد والاسم الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وشكّل هذا الاجتماع التاريخي إحدى الخطوات الرئيسة في تأسيس اتحاد الإمارات يوم الثاني من شهر ديسمبر من العام ذاته.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة بهذه المناسبة، إن «الثامن عشر من شهر يوليو عام 1971 أحد الأيام المهمة في تاريخ دولة الإمارات، ففيه وُقعت وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات وأُعلن بيان اتحادها واسمها، ووُضع الأساس الصلب لقيامها في الثاني من شهر ديسمبر».

وأضاف سموه أن «يوم عهد الاتحاد مناسبة نستذكر خلالها محطات المسيرة المباركة لوطننا، ونستلهم منها الدروس والعبر للحاضر والمستقبل، ونجدد العهد مع الله تعالى، ثم أنفسنا وشعبنا في اليوم الذي وضع فيه زايد وإخوانه ميثاق الاتحاد.. أن تظل راية دولة الإمارات خفاقة، وتبقى وحدتنا السياج الحامي لمسيرتنا».

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أن «إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون 18 يوليو من كل عام مناسبة وطنية تحمل اسم (يوم عهد الاتحاد) يمثل استكمالاً للمسيرة الاتحادية التي وضع لبنتها القائد المؤسس وإخوانه حكام الإمارات».

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «في هذا التاريخ وقّع الآباء المؤسسون على وثيقة الاتحاد ووضعوا دستور الدولة، وها نحن اليوم نحتفي بهذا العهد ونخلده في ذاكرة الوطن ووجدان أبنائه».

وتابع سموه «يوم عهد الاتحاد.. يوم تاريخي يجسد قيم الوحدة والتكاتف والتعاضد بين أبناء الإمارات».

ويُعد «يوم عهد الاتحاد» المناسبة الوطنية الرابعة في دولة الإمارات بعد «عيد الاتحاد» و«يوم العلم» و«يوم الشهيد».

وتهدف هذه المناسبة إلى ترسيخ الوعي الوطني لدى مختلف أفراد المجتمع حول الخطوات المحورية التي قادت إلى تأسيس الاتحاد ابتداء من توقيع وثيقة الاتحاد ودستور الإمارات اللذين قام على أساسهما الاتحاد، وبدأت بموجبهما الخطوات الرئيسة لقيام دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر.

كما يستهدف «يوم عهد الاتحاد» تعزيز القيم والمبادئ الوطنية التي وضعها المؤسس الشيخ زايد وإخوانه الحكام، التي لاتزال أساساً لمسيرة الوطن، إضافة إلى تعريف الأجيال الناشئة بتاريخ بلادهم والتضحيات والجهود التي بُذلت لتحقيق هذا الاتحاد التاريخي.

ويأتي إعلان هذه المناسبة الوطنية في إطار حرص القيادة الحكيمة على ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز روح الانتماء والولاء للوطن، حيث يجسد «يوم عهد الاتحاد» روح الوحدة والتلاحم بين أبناء الوطن، والالتزام بمواصلة المسيرة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً تحت راية الاتحاد.

محمد بن زايد:

. يوم عهد الاتحاد مناسبة نستذكر خلالها محطات المسيرة المباركة لوطننا، ونستلهم منها الدروس والعبر للحاضر والمستقبل.

. نجدد العهد مع الله تعالى ثم أنفسنا وشعبنا في اليوم الذي وضع فيه زايد وإخوانه ميثاق الاتحاد.. أن تظل راية دولة الإمارات خفاقة، وتبقى وحدتنا السياج الحامي لمسيرتنا.