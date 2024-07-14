انخفاض تدريجي في درجات الحرارة اليوم

قال المركز الوطني للأرصاد إن الدولة تتأثر خلال الفترة الحالية بامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، منوهاً بأن طقس اليوم يكون صحواً ومغبراً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، لافتاً إلى أن درجات الحرارة تميل للانخفاض التدريجي، كما يصبح رطباً ليلاً حتى صباح غدٍ، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتصبح مثيرة للغبار.

وأشار إلى أن الطقس غداً يبقى صحواً ومغبراً أحياناً مع استمرار ظهور السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، وقد تتكوّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ويكون رطباً ليلاً حتى صباح الثلاثاء، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط لتصبح مثيرة للغبار والأتربة، خصوصاً شرقاً.

وتوقّع المركز أن يكون طقس بعد غدٍ (الثلاثاء) صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، ويصبح رطباً ليلاً حتى صباح الأربعاء على بعض المناطق الغربية، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، لتكون مثيرة للغبار، وتراوح سرعتها ما بين 10 و25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأفاد المركز بأن طقس الأربعاء المقبل سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً، مع حدوث ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الداخلية، يصبح رطباً ليلاً حتى صباح الخميس المقبل على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح جنوبية شرقية تتحوّل إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار.

وأشار المركز إلى أن الدولة تشهد خلال الفترة الحالية ارتفاعاً في درجات الحرارة نتيجة تأثر المنطقة بامتداد عدد من المنخفضات الحرارية التي تعمل على رفع درجات الحرارة، أهمها منخفض الهند الموسمي، لافتاً إلى أنه نتيجة لوجود الجبال الشرقية وارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار، فإن ذلك يؤدّي إلى تكوّن سحب ركامية مصحوبة بسقوط الأمطار، تمتد على بعض المناطق الداخلية.

وأوضح المركز أن بعض مناطق الدولة تتأثر خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، بامتداد منطقة التقارب بين المدارين (ITCZ)، والذي يصاحبه تكوّن بعض السحب الركامية الممطرة أحياناً، منوهاً بأن دورة نسيم البر والبحر تلعب دوراً مهماً خلال هذا الشهر، حيث تتأثر الدولة برياح جنوبية شرقية ليلاً وصباحاً، وبرياح شمالية نهاراً، وكذلك تتأثر الدولة أحياناً برياح جنوبية نشطة، خصوصاً خلال فترة الصباح قد تثير الغبار، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية أحياناً وتكون محمّلة ومثيرة للغبار.

ولفت المركز إلى أن هذا الشهر يشهد كذلك تزايداً في الرطوبة النسبية في بعض الأيام خلال فترة الصباح الباكر على بعض المناطق، وقد يتشكّل ضباب أو ضباب خفيف في بعض الأيام القليلة خلال الشهر، مشيراً إلى أن متوسط الحرارة خلال شهر يوليو يراوح ما بين 34.6 و37.2 درجة مئوية، إذ يكون متوسط الحرارة العظمى ما بين 39.7 و43.8 درجة مئوية، ومتوسط الحرارة الصغرى ما بين 29.1 و31.4 درجة مئوية.