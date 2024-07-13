"الأرصاد" يعلن: "انخفاض تدريجي في الحرارة"

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً ومغبر أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، لافتاً إلى أن درجات الحرارة تميل للانخفاض التدريجي، كما يصبح رطب ليلاً حتى صباح غدٍ مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتصبح مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار إلى أن الطقس غداً يبقى صحواً ومغبر أحياناً مع استمرار ظهور السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، قد تتكوّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطب ليلاً حتى صباح الثلاثاء، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط لتصبح مثيرة للغبار والأتربة، خاصة شرقاً، وتتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.