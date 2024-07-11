رئيس الدولة يستقبل عدداً من الشركاء والمستثمرين في مشروع «أدنوك» للغاز بالرويس

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من الشركاء والمستثمرين العالميين الذين وقّعوا أمس اتفاقاً للانضمام إلى مشروع «أدنوك» للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات في الرويس، بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

ورحب سموه، خلال اللقاء الذي جرى بقصر الشاطئ في أبوظبي، بمسؤولي الشركات الموقعة على الاتفاق يرافقهم الدكتور سلطان أحمد الجابر العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة شركاتها.

وبارك سموه الاتفاق، مؤكداً أهميته في إطار مبادرات دولة الإمارات المتواصلة للاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة، بهدف إيجاد حلول للتحديات المشتركة التي يواجهها قطاع الطاقة، إلى جانب تعزيز تعاونها مع الشركاء في القطاع من مختلف أنحاء العالم، بما يخدم التنمية المستدامة للجميع.

وتطرق لقاء سموه مع مسؤولي الشركات إلى مجالات توظيف الحلول المبتكرة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، وترسيخ مقوماتها، إضافة إلى إيجاد حلول عملية للتحول في قطاع الطاقة.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

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