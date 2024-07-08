استشارة قانونية

هل يمكن التنفيذ المباشر على شيك ارتجع بسبب غلق الحساب؟



سؤال

ورد سؤال من قارئ يقول فيه :

أخذت شيكا من أحد الأشخاص، وقد مضى عليه أربع سنوات وعشرة أشهر، وقد ارتد من البنك كون الحساب مغلق، وقد أكد البنك ذلك في رسالة موجهه للشرطة، وتم فتح بلاغ بحق محرره، فهل قانون الشيكات الجديد يشمل التنفيذ في مثل هذه الحالة؟



الإجابة :

المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :

ارتداد الشيك لغلق الحساب أصبح حالة من حالات التنفيذ المباشر بموجب حكم الهيئة العامة لتوحيد الأحكام، وبالتالي فطريق المطالبة بقيمة الشيك هو التنفيذ وليس الدعوى المدنية، وأياً كانت طريقة المطالبة فإنها تتقادم بمدة سنتين وستة أشهر من تاريخ استحقاق الشيك، وفقاً للمادتين (618، 638) من قانون المعاملات التجارية الاتحادي.

علماً بأن فتح البلاغ بالشرطة يقطع مدة التقادم فإذا كانت المدة من آخر إجراء صحيح بالبلاغ لم تجاوز سنتين وستة أشهر يمكنك فتح ملف تنفيذ شيكات، أما إذا جاوزتها فإنه إذا قمت بفتح ملف تنفيذ يمكن للخصم رفع منازعة تنفيذ موضوعية ويتمسك بالتقادم لأن التقادم ليس من النظام العام وبالتالي يجب التمسك به حتى تقرره المحكمة.

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