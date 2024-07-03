"الهوية والجنسية" تعقد ملتقى القيادات على مدى يومين

عقدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، على مدى يومين، ملتقى القيادات، بحضور مديري العموم والمديرين التنفيذين إضافة إلى مديري الإدارات بالهيئة، حيث ناقش الملتقى، الذي نظمته إدارة الاستراتيجية والمستقبل بالهيئة، العديد من القضايا ومحاور العمل الاستراتيجية والتشغيلية، من أبرزها مؤشرات ونتائج الأداء الاستراتيجية والتشغيلية والخطط التصحيحية، وتطوير منظومة العمل بما يتلاءم مع أحدث التوجهات الحكومية، وجهود وإنجازات الهيئة في إطار برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، إضافة إلى دور الاتصال الحكومي خلال المرحلة المقبلة في تعزيز الهوية المؤسسية للهيئة والترويج للخدمات التي يتم تقديمها والنتائج التي تم تحقيقها وغيرها من القضايا المطروحة على أجندة الملتقى.



وتضمن الملتقى جلسات حوارية بمشاركة قيادات الهيئة حول استشراف المستقبل ورفع مستوى الكفاءة والإنتاجية وتطوير منظومة الخدمات الذكية، وتوظيف التكنولوجيا واستخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي في تطوير وتصميم الخدمات وتحسين جودة حياة المجتمع وتلبية تطلعات المتعاملين.



وأكد مدير عام الهيئة اللواء سهيل سعيد الخييلي، أن ملتقى القيادات خطوة مهمة لتبادل الأفكار والمقترحات وتوحيد الرؤى بشأن تطوير منظومة العمل بالهيئة ورفع مستوى الإنتاجية والكفاءة، وتحسين تجربة المتعاملين من خلال اختصار خطوات وإجراءات الخدمات التي يتم تقديمها وابتكار خدمات جديدة تلبي تطلعات المتعاملين المستقبلية.



وأشار إلى أن تنظيم هذا الملتقى يعكس منهج الهيئة في التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل وتطوير الخدمات والعمليات من خلال التفكير المشترك ومشاركة جميع المستويات القيادية في الهيئة، كما أنه يجسد حرص القيادة العليا للهيئة على تحقيق الانسجام والتوافق الفكري والمهني بين جميع الإدارات، إضافة إلى التواصل الفعال وتبادل الخبرات والأفكار والمقترحات وأفضل الممارسات بشأن تطوير منظومة العمل لإسعاد المتعاملين ورفع مستوى تطلعاتهم في المستقبل.



وأعرب المدير العام للهيئة عن سعادته بالنتائج التي حققها الملتقى وحرص جميع المشاركين من مديري العموم والمديرين التنفيذين ومديري الإدارات على المشاركة الإيجابية بطرح الرؤى والأفكار الإبداعية والمقترحات التطويرية التي سيكون لها آثارها الإيجابية على منهجية العمل والمشاريع والخطط الاستراتيجية والتشغيلية للهيئة خلال الفترة المقبلة.