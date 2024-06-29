"الأرصاد": ارتفاع تدريجي في الحرارة بداية الأسبوع

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة شرقاً وجنوباً، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً لتكون مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج أحياناً في بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس الإثنين سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً شرقاً وجنوباً مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً لتكون مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار إلى أن طقس الثلاثاء المقبل يبقى غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة شرقاً وجنوباً، يصبح رطب ليلاً حتى صباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً لتكون مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.